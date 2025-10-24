به گزارش ایلنا از خوزستان، فولادی که روزی نماد ثبات، نظم و فوتبال سیستم‌محور در ایران بود، امروز به تیمی بی‌هویت، بی‌انگیزه و بی‌برنامه تبدیل شده است.

عملکرد فنی؛ تکرار اشتباهات، نبود برنامه، نبود واکنش

امشب و از هفته‌ی هشتم لیگ برتر ایران، فولاد در بازی مقابل شمس‌آذر، همان مشکلات تکراری هفته‌های گذشته را دوباره به نمایش گذاشت:

* نبود برنامه هجومی مشخص:

حملات تیم بدون تنوع، فاقد عمق و بدون حضور مؤثر در نیمه حریف بود. حرکات بدون توپ در سطحی ابتدایی باقی ماند و بازیکنان عملاً راهی برای عبور از خطوط دفاعی منسجم شمس‌آذر پیدا نکردند.

*بازی ایستا و کُند در میانه میدان:

تیم فولاد نه بازی‌ساز مؤثری دارد و نه کسی که بتواند بازی را از عقب میدان بسازد. با مصدومیت وحید امیری، این ضعف به وضوح بیشتر شده و هیچ جایگزینی برای پر کردن این خلا در نظر گرفته نشده است.

*استفاده‌ی ضعیف از ضربات ایستگاهی:

با وجود چندین موقعیت از کرنر و ضربات آزاد، فولاد هیچ طرح تمرینی یا الگوی مشخصی نداشت. این نشانه‌ی واضحی از نبود کار تمرینی هدفمند است.

*تعویض‌های دیرهنگام و غیرتأثیرگذار:

کادر فنی در تغییر جریان بازی کاملاً منفعل بود؛ نه تغییر سیستم، نه شوک تاکتیکی، نه جسارت برای ریسک.

مدیریت فولاد؛ از ثبات تا سردرگمی

مسائل فنی فولاد تنها بخشی از بحران است؛ ریشه‌ی اصلی، در مدیریت سردرگم باشگاه نهفته است.

سیاست نقل‌وانتقالاتی مبهم، جذب بازیکنان بدون توجه به نیازهای تاکتیکی تیم، و بی‌ثباتی در ساختار فنی نشان می‌دهد که باشگاه از داشتن یک برنامه‌ی راهبردی محروم است.

فولاد سال‌ها به واسطه‌ی مدیریت منظم و حمایت صنعتی خود، الگویی از ثبات بود، اما اکنون تصمیم‌های مقطعی و واکنشی، جایگزین تفکر بلندمدت شده‌اند.

نبود شفافیت در پاسخ‌گویی به هواداران، سکوت در برابر نتایج ضعیف و عدم واکنش مدیران به عملکرد فاجعه‌بار تیم، به بی‌اعتمادی هواداران دامن زده است.

هواداران؛ قربانیان سکوت و بی‌برنامگی

فولاد همیشه به هواداران پرشور و آگاه خود افتخار کرده است، اما این روزها همان هواداران بیش از هر زمان دیگری احساس بی‌پناهی می‌کنند. تماشای تیمی که بدون انگیزه، بدون تاکتیک و بدون روحیه در زمین ظاهر می‌شود، برای هوادار فولاد چیزی جز دلسردی و ناامیدی ندارد.

زمان تصمیم‌های سخت

اکنون دیگر نمی‌توان با وعده و شعار، بحران فولاد را پنهان کرد. تیمی که در ۸ هفته تنها ۷ امتیاز گرفته و فقط ۳ گل زده است، به وضوح نیازمند تغییرات بنیادین در کادر فنی و مدیریت است. ادامه‌ی این روند، فولاد را از میانه‌جدول هم پایین‌تر خواهد برد و در مسیر سقوط قرار می‌دهد.

