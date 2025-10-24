خبرگزاری کار ایران
زلزله ٣.٨ ریشتری سپیدان فارس را لرزاند

مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران اعلام کرد زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۸ ریشتر ساعت ۲۰:۰۶ امشب جمعه ۲ آبان ۱۴۰۴ در حوالی اردکان، مرکز شهرستان سپیدان، رخ داده است.

به گزارش ایلنا، این زمین‌لرزه در عمق ۹ کیلومتری زمین و در موقعیت طول جغرافیایی ۵۴.۶۸۰ درجه شرقی و عرض جغرافیایی ۳۰.۱۷۲ درجه شمالی به وقوع پیوسته است.

هنوز گزارشی از خسارت‌های احتمالی این زمین‌لرزه دریافت نشده است.

زلزله امشب در حالی رخ داد که طی روزهای گذشته نیز چند زمین‌لرزه دیگر در محدوده اردکان سپیدان به ثبت رسیده بود.

روز ۲۹ مهرماه زلزله‌ای به بزرگی ۴.۷ ریشتر این منطقه را لرزاند و ساعاتی پیش از آن نیز زمین‌لرزه‌ای با قدرت حدود ۴ ریشتر گزارش شده بود.

