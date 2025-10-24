خبرگزاری کار ایران
تغییر ساعت کاری ادارات هرمزگان از سوم آبان‌ماه‌
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان، از تغییر ساعت کاری ادارات استان از روز شنبه سوم آبان ماه سال‌جاری خبر داد.

به گزارش ایلنا از روابط‌ عمومی استانداری هرمزگان، محمد رضا پاکروان روز جمعه اعلام کرد: بر اساس تصمیم اتخاذ شده و با تایید استاندار، ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی، موسسه‌های عمومی دولتی و غیر دولتی، شهرداری‌ها و بیمه‌های استان از روز شنبه سوم آبان ماه ۱۴۰۴ تا اطلاع بعدی، از ساعت ۶:۴۵ صبح تا ۱۴:۴۵ تعیین شده است.

وی تاکید کرد: فعالیت واحدهای عملیاتی دستگاه‌های خدمات‌ رسان، بخش‌های اجرایی و خدماتی شهرداری‌ها، مراکز بهداشتی و درمانی، بیمارستان‌ها (به جز بخش اداری آن‌ها به‌طوری‌که خللی در کار مردم ایجاد نکند)، اورژانس‌ها، مراکز امدادرسانی جاده‌ای و خدمات عمومی، پاسگاه‌های انتظامی و نظامی، همچنین دستگاه‌های مشمول ماده ۱۲ قانون امور گمرکی، نیروهای نوبت‌کاری و شیفت‌گردان به دلیل خدمات‌ رسانی، (مطابق با تصویب نامه شماره ۲۴۳۱۸۷ / ت ۶۰۱۰۱۱ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ هیات وزیران) خواهد بود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان خاطرنشان کرد: ساعت کاری شعب بانک‌ها توسط شورای هماهنگی بانک‌های استان اعلام خواهد شد و میزان کاهش ساعت کاری ادارات تا سقف مقرر قانونی، از طریق دورکاری جبران می‌شود.

