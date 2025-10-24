به گزارش ایلنا از روابط‌ عمومی استانداری هرمزگان، محمد رضا پاکروان روز جمعه اعلام کرد: بر اساس تصمیم اتخاذ شده و با تایید استاندار، ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی، موسسه‌های عمومی دولتی و غیر دولتی، شهرداری‌ها و بیمه‌های استان از روز شنبه سوم آبان ماه ۱۴۰۴ تا اطلاع بعدی، از ساعت ۶:۴۵ صبح تا ۱۴:۴۵ تعیین شده است.

وی تاکید کرد: فعالیت واحدهای عملیاتی دستگاه‌های خدمات‌ رسان، بخش‌های اجرایی و خدماتی شهرداری‌ها، مراکز بهداشتی و درمانی، بیمارستان‌ها (به جز بخش اداری آن‌ها به‌طوری‌که خللی در کار مردم ایجاد نکند)، اورژانس‌ها، مراکز امدادرسانی جاده‌ای و خدمات عمومی، پاسگاه‌های انتظامی و نظامی، همچنین دستگاه‌های مشمول ماده ۱۲ قانون امور گمرکی، نیروهای نوبت‌کاری و شیفت‌گردان به دلیل خدمات‌ رسانی، (مطابق با تصویب نامه شماره ۲۴۳۱۸۷ / ت ۶۰۱۰۱۱ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ هیات وزیران) خواهد بود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان خاطرنشان کرد: ساعت کاری شعب بانک‌ها توسط شورای هماهنگی بانک‌های استان اعلام خواهد شد و میزان کاهش ساعت کاری ادارات تا سقف مقرر قانونی، از طریق دورکاری جبران می‌شود.

انتهای پیام/