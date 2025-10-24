فوت ۲ نفر با گاز مونوکسیدکربن در اردبیل

به گزارش ایلنا از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان اردبیل، رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث این دانشگاه ، روز جمعه اظهار کرد: ساعت ۲۲/۱۹ روز پنجشنبه یکم آبانماه ۱۴۰۴، طی تماس مردمی با سامانه اورژانس ۱۱۵ مسمومیت ۲ نفر با گاز مونوکسیدکربن گزارش شد.

دکتر روزبه مقدم افزود: بلافاصله یک دستگاه آمبولانس فوریت‌های پزشکی توسط مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اردبیل به محل حادثه اعزام شد و در این حادثه متاسفانه ۲ نفر جان خود را از دست داده بودند.

هوای سرد و افزایش استفاده از وسایل گرمایشی که اغلب گازسوز است، زنگ خطر گازگرفتگی یا همان مرگ خاموش را درپی استفاده از لوازم غیراستاندارد گرمایشی و گازسوز یا بی‌احتیاطی و بهره‌برداری غیراصولی از این وسایل به صدا دراورده است؛ خطری که ممکن است هر شهروندی را تهدید کند، اما احتمالا بسیاری خود را در معرض مرگ خاموش نمی‌دانند.

