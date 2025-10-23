به گزارش ایلنا، غلامرضا نوری قزلجه روز پنجشنبه در سفر به جنوب کرمان و در شورای اداری اظهار کرد: سال گذشته از سال قبل از آن برنامه‌ای وجود نداشت و صادرات با مشکل مواجه شد.

وی یادآور شد: سال گذشته محصول پیاز ۲ و نیم برابر پیشنهاد الگو، تولید شده بود که هیچ کشوری در آن زمان از ما پیاز نخرید.

نوری قزلجه با بیان اینکه ظرفیت فرآوری و مصرف داخل هم مشخص و محدود است ادامه داد: چنین محصولی را باید حتما با برنامه ریزی کشت کنیم که نیاز به کمک و مشارکت کشاورزان دارد.

وی تصریح کرد: همه بخشنامه‌های‌ وزارتخانه‌ در خدمت تولید و تولیدکننده است، اگر تولید نباشد بازاری برای مصرف کننده نخواهد بود.

وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: برای حمایت و تنظیم محصول تولیدی کشاورزان الگوی کشت را اعلام می کنیم و محصول تولیدکننده بخش کشاورزی باید به قیمت واقعی‌ فروخته شود.

۳۲ درصد افزایش صادرات محصولات کشاورزی

وی با بیان اینکه بعد از جنگ اکراین بحث امنیت غذایی اهمیت بالایی پیدا کرد، یادآور شد: سال زراعی گذشته ۳۲ درصد افزایش صادرات کشاورزی داشتیم و امسال هم تاکنون‌ شاهد ۱۲.۵ درصد افزایش صادرات هستیم.

نوری قزلجه بیان کرد: سهم بخش کشاورزی پارسال یک درصد در اقتصاد کشور بیشتر شد و کشاورزان‌ سه میلیارد دلار ارز بیشتر وارد کشور کردند.

وی با طرح این پرسش که کدام یک از هشت کشور صنعتی بزرگ جهان کشاورزی نیست، تاکید کرد: این کشورها از کشاورزی شروع کردند و امنیت غذایی آنها هم تامین است.

نوری قزلجه افزود: تامین ارز بدهی انباشته و مشکلات اداری باعث کندی تامین نهاده‌ها شده بود که از فردا سرعت می گیرد.

وی با تاکید بر مصرف بهینه درست آب اظهار کرد: برای یک کیلو و ۴۰۰ گرم محصولات کشاورزی یک متر مکعب آب مصرف می کنیم. اگر مصرف آب را کاهش دهیم می توانیم تولید بیشتری داشته باشیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه مشکل سوخت کشاورزان به حق است و همکاران تلاش زیادی برای رفع آن کردند اظهار کرد: باید مصرف واقعی درست سنجش شود که همکاران در نشست ها با دستگاه‌های مرتبط این اصل را جا انداختند تا تصمیمی واقعی تر گرفته شود.

وی تاکید کرد: ساخت ۲ واحد کارخانه فرآوری در جیرفت توسط کشت و صنعت یا مجزا از آن پیگیری می‌شود که دیگر سرمایه‌گذاران هم اگر ورود کنند حاضر به کمک هستیم.

مجوز ایجاد گلخانه‌های ارزان قیمت و توجه به قنوات لایروبی و آبخیزداری نیز از دیگر قول های وزیر جهاد کشاورزی بود.

نوری قزلجه یادآور شد: از استاندار کرمان خواستیم برای تقویت فرودگاه جیرفت برای انجام هواپیماهای کارگو و باربری اقدام کند.

وی تاکید کرد: رشد و توسعه کشاورزی در این منطقه فعالیت های اقتصادی دیگر مرتبط را هم به دنبال خواهد داشت.

نوری قزلجه ادامه داد: امسال الگوی کشت را از تشریفات قانونی از بالا به پایین در آوردیم و یک بار ابلاغ کردیم که به شور گذاشته و نظر دهند.

وی افزود: اگر انحصار بذر در منطقه وجود دارد هم باید شکسته شود و تعاونی‌ها و اتحادیه ها برای ورود به بازار بذر و تولید آن پیش‌قدم شوند.