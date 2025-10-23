اصفهان در مسیر کاهش آلودگی هوا؛ نیروگاه منتظری موقتاً به گاز بازگشت

به گزارش خبرنگار ایلنا از اصفهان، منصور شیشه‌فروش، مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان، در حاشیه نشست علمی نشست علمی آلاینده‌های زیست‌محیطی و سلامت جامعه با هشدار نسبت به بی‌توجهی به اخطارهای زیست‌محیطی گفت: اصفهان فرصت آزمون و خطا ندارد؛ پایش ۲۴ ساعته و صدور هشدارهای به‌موقع تنها راه جلوگیری از تبدیل یک مشکل زیست‌محیطی به بحران غیرقابل مهار است.

شیشه‌فروش با یادآوری تجربه مدیریت بحران در همه‌گیری کرونا افزود: آن زمان، با تکیه بر برنامه‌ریزی علمی و همکاری ستادهای استانی، توانستیم زندگی اجتماعی و اقتصادی را بر اساس پروتکل‌های وزارت بهداشت تنظیم کنیم. امروز نیز باید همین رویکرد منسجم را در حوزه بحران‌های زیست‌محیطی به کار بگیریم.

چالش‌های خاص استان اصفهان

مدیرکل مدیریت بحران به مشکلات زیست‌محیطی استان اشاره کرد: وجود یک‌ونیم میلیون هکتار کانون فرسایش بادی، خشکسالی‌های مکرر و کم‌آبی، مهم‌ترین تهدیدات زیست‌محیطی منطقه محسوب می‌شوند.

وی تأکید کرد: تأمین حق‌آبه زاینده‌رود و تالاب گاوخونی، برابر با ۱۷۶ میلیون مترمکعب در سال، ضروری و غیرقابل تعویق است. به گفته او، جریان آب در زاینده‌رود می‌تواند روند فرسایش خاک را کاهش دهد و کیفیت زیست‌محیطی استان را بهبود بخشد.

نیروگاه منتظری زیر ذره‌بین نظارت

شیشه‌فروش خبر داد: در حال حاضر هفت واحد نیروگاه منتظری از گاز استفاده می‌کنند ولی باید نظارت جدی ادامه پیدا کند تا به مصرف سوخت‌های آلاینده بازنگردیم.

او همچنین بر جابه‌جایی صنایع کوچک اما آلاینده، همچون کوره‌های آجرپزی و کارگاه‌های ریخته‌گری، به خارج از شهر و نوسازی این واحدها تأکید کرد. به گفته وی، تاکنون ۴۴ واحد از بیش از ۳۰۰ کوره آجرپزی استان تعطیل شده و باقی باید بهسازی یا مکان‌یابی مجدد شوند.

وی خواستار اجرای سریع سند جامع کاهش آلودگی هوا شد که شامل ۷۲ وظیفه برای ۱۶ دستگاه اجرایی است و بیان کرد: وزارت نیرو، وزارت نفت، شرکت ملی گاز و سازمان محیط‌زیست باید به تعهدات خود پاسخ دهند.

از خیران تا فناوری‌های نوین

شیشه‌فروش ضمن قدردانی از خیران و انجمن‌های مردم‌نهاد فعال در استان، بر نقش بی‌بدیل آنها در مدیریت بحران‌ها تأکید کرد و گفت: همان‌طور که در دوران کرونا نوآوری‌هایی چون آموزش مجازی و خرید اینترنتی راهکار مقابله شدند، امروز نیز باید با بهره‌گیری از فناوری‌های نو، مسیر کاهش آلودگی هوا و احیای طبیعت را هموار کنیم.

مدیرکل مدیریت بحران اصفهان تاکید کرد: مسائل و راهکارهای استان مشخص است؛ اکنون نوبت اقدام قاطع مسئولان رسیده است. سلامت مردم و حفظ محیط‌زیست خط قرمز ماست و تعلل در این مسیر، به معنای پذیرش وخامت آینده خواهد بود.

