مخالفان ناتوان دولت بر سر کار و موافقان توانا در منزل هستند / شرمنده جوانان شدیم

رئیس ستاد انتخاباتی مسعود پزشکیان در استان قزوین گفت: امروز شاهد این هستیم که مخالفان ناتوان دولت بر سر کار و موافقان توانا در منزل و خانه‌نشین هستند.

به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، مهران قاسمی در نشست گزینشی حامیان دولت با حضور الیاس حضرتی در استانداری قزوین  برگزار شد با انتقاد از کم‌توجهی به جوانان، اظهار داشت: ما شرمنده جوانان هستیم. به خدا قسم در همه جای این کشور شرمنده جوانان هستیم.

وی با اشاره به نقش جوانان در انتخابات افزود: جوانان کشور انتخابات را اداره کردند، اما در جایگاه‌های تصمیم‌گیری برای جوانان، آنان را نمی‌بینیم. در ادبیات رئیس‌جمهور و وزرا این مسائل را مشاهده نمی‌کنیم.

رئیس ستاد انتخاباتی جوانان مسعود پزشکیان در قزوین با بیان اینکه «ستاد جوانان ما شرمنده جوانان است»، تصریح کرد: من به عنوان مهران قاسمی متعهد می‌شوم که هیچ چیزی برای خودم نمی‌خواهم و تریبون جوانان هستم.

وی در ادامه با طرح مفهوم «جامعه در تعلیق» هشدار داد: جامعه در تعلیق، دولت آقای پزشکیان را دچار خطای محاسباتی کرده است. مردم و فعالان اقتصادی و اجتماعی به دلیل مشکلات موجود سکوت کرده‌اند، اما این به معنای فراموشی مطالبات نیست و این مطالبات روزی سر بر خواهد آورد.

قاسمی در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد دولت در قبال موافقان و مخالفان اشاره کرد و گفت: دولت آقای پزشکیان عملاً و علناً به مخالفانی که آشکارا علیه آن موضع گرفته‌اند، باج می‌دهد و این موضوع روزبه‌روز دولت را زمین خواهد زد.

وی تصریح کرد: امروز می‌بینیم که مخالفان ناتوان دولت بر سر کار هستند و موافقان توانای دولت در منزل و خانه‌نشین هستند.

قاسمی در پایان خطاب به مسئولان تاکید کرد: به آقای دکتر پزشکیان بگویید نسل برخی افراد به پایان رسیده است. به خاطر نسل‌های آینده، فرصت تنفس سیاسی و اجتماعی را به جریان‌ها و نیروهای جوانی که از سال ۷۶ تاکنون زحمت کشیده‌اند، بدهید.

 

حجم ویدیو: ۸۱.۷۲M | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۴:۲۹ دانلود ویدیو
