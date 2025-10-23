خبرگزاری کار ایران
سرعت غیر مجاز در شیراز حادثه آفرید
رئیس پلیس راهور استان از وقوع یک حادثه رانندگی منجر به فوت در بلوار شهید رجایی شیراز خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ کورش کریمی، اظهار داشت: ساعت ۵ و ۴۵ دقیقه بامداد امروز یکم آبان ماه از طریق مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ یک مورد حادثه رانندگی در بلوار شهید رجایی شیراز اعلام و بلافاصله مأموران پلیس راهور در محل حاضر شدند.

وی افزود: در بررسی های لازم مشخص شد یک دستگاه خودرو آریزو با یک خودرو وانت نیسان به شدت برخورد کرده است.

سرهنگ کریمی گفت: بر اثر این حادثه، متاسفانه سرنشین خودرو آریزو از خودرو به بیرون پرت شده و به علت شدت جراحات وارده، جان خود را از دست داد.

رئیس پلیس راهور استان فارس تصریح کرد: راننده خودرو آریزو به همراه راننده خودرو وانت نیسان نیز مجروح و توسط تیم های امدادی حاضر در صحنه به مراکز درمانی انتقال داده شدند.

وی افزود: علت وقوع این حادثه رانندگی، سرعت غیرمجاز و عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه از سوی راننده خودرو آریزو تشخیص داده شد. 

