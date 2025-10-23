سرعت غیر مجاز در شیراز حادثه آفرید

به گزارش ایلنا، سرهنگ کورش کریمی، اظهار داشت: ساعت ۵ و ۴۵ دقیقه بامداد امروز یکم آبان ماه از طریق مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ یک مورد حادثه رانندگی در بلوار شهید رجایی شیراز اعلام و بلافاصله مأموران پلیس راهور در محل حاضر شدند.

وی افزود: در بررسی های لازم مشخص شد یک دستگاه خودرو آریزو با یک خودرو وانت نیسان به شدت برخورد کرده است.

سرهنگ کریمی گفت: بر اثر این حادثه، متاسفانه سرنشین خودرو آریزو از خودرو به بیرون پرت شده و به علت شدت جراحات وارده، جان خود را از دست داد.

رئیس پلیس راهور استان فارس تصریح کرد: راننده خودرو آریزو به همراه راننده خودرو وانت نیسان نیز مجروح و توسط تیم های امدادی حاضر در صحنه به مراکز درمانی انتقال داده شدند.

وی افزود: علت وقوع این حادثه رانندگی، سرعت غیرمجاز و عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه از سوی راننده خودرو آریزو تشخیص داده شد.

