دبیرخانه دائمی گورستان دارالسلام شیراز تشکیل می شود

به گزارش ایلنا، مهدی پارسایی در جلسه هماهنگی ساماندهی گورستان دارالسلام با بیان این که اقدامات لازم برای ورود شهرداری شیراز در زمینه ساماندهی گورستان تاریخی دارالسلام در حال انجام است، اظهار کرد: همه دستگاه های مسئول، در این زمینه همراهی دارند و همه اقدامات برای ساماندهی کارشناسانه این گورستان در دبیرخانه دائمی صورت خواهد گرفت.

وی با اشاره به این که پیش شرط همه اقدامات عملی در زمینه ساماندهی گورستان دارالسلام انجام مطالعه ای جامع و تهیه سند مداخله کارشناسی در این مرکز مهم تاریخی خواهد بود، افزود: هرگونه مداخله در گورستان، قبل از انجام مطالعات جامع و تهیه سند، می تواند آسیب های جبران ناپذیری به این مکان وارد و هویت آن را مخدوش کند.

معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس ادامه داد: بعضی اقدامات که در گذشته به منظور ساماندهی گورستان تاریخی دارالسلام صورت گرفته است بدون دقت های کارشناسانه بوده است که می توانست به لایه های مختلف تاریخی و هویت این مکان با اهمیت آسیب وارد کند بنابراین جلوی آن ها گرفته شده است.

پارسایی گورستان تاریخی دارالسلام را یکی از قدیمی ترین گورستان های تاریخ اسلام در ایران دانست و با اشاره به وجود مقبره بسیاری از شخصیت های ارزشمند در این مکان، گفت: وجود صفه تربت در گورستان دارالسلام نشان دهنده عمق باورهای دینی مردم شیراز به اهل بیت(ع) است و باید با ساماندهی علمی این گورستان، امکان حضور و بهره مندی مردم از این مکان را که گویای بخش مهمی از تاریخ شیراز است فراهم کنیم.

انتهای پیام/