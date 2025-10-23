توسعه بدون تناسب منابع و محیط زیست معنایی ندارد/آذربایجان غربی حکم طلا را دارد

به گزارش خبرنگار ایلنا، مسعود پزشکیان، در نشست با فرهیختگان و فعالان اجتماعی و فرهنگی استان آذربایجان غربی با اشاره به بحران بارگذاری نامتوازن جمعیتی و صنعتی در تهران و شهرهای اطراف مانند کرج و قزوین گفت:

براساس چه منطقی این حجم بارگذاری در این مناطق صورت گرفته است؟ امروز مشکل فرونشست زمین و کم‌آبی جدی است، اما باز هم آب را از مناطق دیگر به تهران منتقل می‌کنیم.

رئیس‌جمهور به نقد نگاه‌های غیرکارشناسی در مورد توسعه تهران پرداخت و گفت: برخی کارشناس‌نماها می‌گویند توسعه تهران شدنی است و دولت برنامه ندارد؛ اما واقعیت این است که انتقال آب طالقان هم نتوانسته مشکل آب تهران و مناطق اطراف را حل کند و آینده نیز نشان می‌دهد که چنین رویکردی پایدار نیست.

آذربایجان غربی؛ فرصتی طلایی برای توسعه متوازن

پزشکیان در ادامه، به ظرفیت‌های ویژه آذربایجان غربی اشاره کرد و گفت: این استان از نظر شرایط طبیعی، منابع آب و موقعیت جغرافیایی با همسایگانش حکم طلا را دارد.

وی از نخبگان و دانشگاهیان خواست تا با همکاری دولت نقشه راهی برای توسعه پایدار کشور طراحی کنند که نقاط قوت و ضعف را شناسایی کرده و مشکلات را حل کند.

اولویت دولت حمایت از تولیدکنندگان و کارآفرینان است

رئیس‌جمهور با بیان اینکه، یکی از اولویت‌های اصلی، رفع موانع از سر راه تولیدکنندگان و صادرکنندگان است گفت:من شخصاً هر ماه با تولیدکنندگان جلسه دارم و مشکلات آنها را پیگیری می‌کنم. باید همه تلاش کنیم موانع را برداریم تا اقتصاد کشور پویا شود.

همکاری دانشگاه و دولت برای حل بحران آب

وی همچنین از تشکیل تیم‌هایی متشکل از دانشگاهیان و کارشناسان برای بررسی معضل آب و ناترازی‌های منابع خبر داد:امروز دانشگاه‌ها فقط به یک رشته محدود نیستند بلکه به صورت اکوسیستم‌های چندرشته‌ای، مسائل پیچیده مانند آب را بررسی می‌کنند. ما از این ظرفیت بهره‌مند شده و در مسیر حل مشکلات هستیم.

رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت داشتن نقشه راه جامع، متوازن و علمی برای توسعه کشور، گفت: ادامه روند کنونی بدون توجه به منابع طبیعی و تعادل مصرف، نه تنها مشکلات محیط زیستی و اجتماعی را افزایش می‌دهد بلکه آینده پایداری برای کشور رقم نخواهد زد.

وی همچنین از نخبگان خواست تا برای تحقق توسعه‌ای پایدار و متناسب با ظرفیت‌های کشور، همکاری بیشتری با دولت داشته باشند.

