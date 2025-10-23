چهارمین جشنواره بین المللی غذای آذربایجان غربی برگزار شد
جشنی از طعمها، لهجهها و خاطرات شیرین با میزبانی از شرکت کنندگان داخلی وخارجی
چهارمین جشنواره بین المللی غذای آذربایجان غربی با حضور گسترده مردم، سرآشپزان محلی و علاقهمندان به خوراک ایرانی، در فضایی آکنده از رنگ، طعم، موسیقی و شور اجتماعی در حال برگزاری است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در یک روز پاییزی زیبا در پارک جنگلی ارومیه بوی نان تازه همراه با ادویه در فضا پخش میشد. در دل این عطر و رنگ، «جشنواره بینالمللی غذای ارومیه» آغاز شده بود جشنی از طعمها، لهجهها و خاطرات شیرین که میزبان شرکت کنندگان داخلی وخارجی بود.
در ورودی محوطه، دختران جوان با لباسهای محلی، لبخند بر لب داشتند و مهمانان را با شیرینی گردویی پذیرایی میکردند. صدای ساز عاشیقها از دور شنیده میشد؛ نوایی که انگار در رگهای شهر جریان داشت.
در گوشهای، دیگ بزرگ آش دوغ قل میزد و بانویی مسن با چادری گلدار از شهرستان سلماس چوب همزن را در دست گرفته بود و آش دوغ را به هم می زد و بوی آش کل فضا را پر کرده بود.
چند قدم آنسوتر، جوانی از ترکیه در غرفهای کوچک مشغول آمادهکردن محصولات لبنی ترکی بود، قیماق، ماست، دوغ و حتی عسل که با زبان ترکی استانبولی به بازدید کنندگان می گفت: غذای ما و شما فرقی ندارد، فقط اسمش متفاوت است. همهاش عشق است.
در میانهی مسیر، صدای خندهی کودکان با بوی کباب بناب در هم پیچیده بود.
بانویی از اورمیه در غرفهی صنایعدستی، گلیمهای رنگارنگش را روی دار چوبی میبافت. نخها چون رودخانهای از رنگ در دستانش جاری بودند. خودش را سونیا بدیع معرفی کرد و گفت: من کارآفرین گلیمبافی هستم هر گلیمی که میفروشم، یعنی چند زن به در آمد می رسد، این جشنها به ما امید میدهند، چون هنر ما دیده میشود.
کمی جلوتر، غرفه نان برپا بود صف طولانی مردم برای خرید نان محلی توجه بازدید کنندگان را جلب می کرد.
حمیده محمدی با دستان آردی و چشمانی خسته اما شاد گفت: نان محلی فقط غذا نیست، بوی خانه و عطر زندگی است. هر بار که این نان را در تنور میگذارم، انگار دعای مادرم را میشنوم.
آذربایجان غربی؛ پیشتاز در رویدادهای فرهنگی
مرتضی صفری، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی، در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، بیان کرد: برگزاری رویدادهای فرهنگی یکی از مؤثرترین راههای جذب گردشگر است.
وی افزود: آذربایجان غربی با داشتن ۶ اثر ثبت جهانی و یک هزار و ۸۵۲ اثر ثبت ملی، از غنیترین استانهای کشور از نظر میراث هویتی و فرهنگی محسوب میشود.
صفری با اشاره به تنوع جشنوارههای اخیر از جمله جشنواره بادام قوشچی، انگور ارومیه، موسیقی شمس و مولانا، انگور سیاه سردشت و گیلاس اشنویه افزود:اگر این رویدادها در سطح ملی معرفی شوند، میتوانند موجب رونق گردشگری و اشتغال پایدار در استان شوند.
صفری همچنین از اجرای ۵۵ پروژه گردشگری با سرمایهگذاری بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان خبر داد و ابراز امیدواری کرد با ادامه این روند، شاهد شکوفایی گردشگری آذربایجان غربی در دو سال آینده باشیم.
شب که چادر سیاه خود را پهن کرد صدای موسیقی آذری بلند شد.گروه رقص در حال پایکوبی بود و جمعی از گردشگران داخلی و خارجی نظاره گر هنر زیبای آذربایجانی در کنار رنگ ها و طعم ها بودند اینجا دیگر مرز معنایی نداشت از ارومیه تا استانبول،از باکو تا تبریز،از اردبیل تا تهران همه در کنار هم از هنر اصیل آذربایجان و طعم لذیذ غذاها لذت می بردند.