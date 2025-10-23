رییس جمهور وارد ارومیه شد
مسعود پزشکیان،رئیس جمهور در سفر استانی خود به آذربایجانغربی، صبح امروز (پنجشنبه) به صورت رسمی وارد ارومیه شد.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در ادامه سفرهای استانی خود صبح امروز پنج شنبه از طریق فرودگاه شهید باکری ارومیه وارد آذربایجان غربی شد.
رییس جمهور، در بدو ورود به ارومیه مورد استقبال رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی و جمعی از مسوولان این استان قرار گرفت.
رئیس جمهور قرار است امروز علاوه دیدار با نخبگان، فعالان اقتصادی و سیاسی در جلسه شورای برنامهریزی آذربایجانغربی حضور یابد.