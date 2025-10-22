خبرگزاری کار ایران
تصادف زنجیره‌ای در ایذه، ۶ مصدوم برجای نهاد

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، از مصدومیت ۶ نفر در تصادف زنجیره‌ای سه دستگاه خودرو در ایذه خبر داد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، مهران احمدی بلوطکی  اظهار کرد: در ساعت ۱۲:۵۵ ظهر روز ۳۰ مهر ۱۴۰۴، حادثه‌ای تلخ در شهرستان ایذه رخ داد که طی آن سه دستگاه خودرو شامل یک دستگاه سمند، یک ساینا و یک پیکان بار در تقاطع خیابان کوهباد به سمت میدان ولیعصر با یکدیگر برخورد کردند.

وی افزود: به دنبال این سانحه، شش نفر از سرنشینان خودروها دچار آسیب‌دیدگی شدند. مصدومان شامل پنج مرد با سنین ۴۰، ۳۱، ۲۸، ۲۳ و ۴ ساله و یک خانم ۳۷ ساله بودند که همگی توسط نیروهای اورژانس به سرعت مورد رسیدگی قرار گرفتند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث  دانشگاه علوم  پزشکی جندی‌شاپور اهواز گفت: دو دستگاه آمبولانس برای انتقال مصدومان به محل اعزام شدند و تمامی آسیب‌دیدگان به بیمارستان شهدای ایذه منتقل شدند تا تحت مراقبت‌های درمانی قرار گیرند.

 

