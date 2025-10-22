خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کارگاه حلاجی در آران و بیدگل در آتش سوخت

کارگاه حلاجی در آران و بیدگل در آتش سوخت
کد خبر : 1703842
لینک کوتاه کپی شد.

سرپرست سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری آران و بیدگل گفت: آتش‌سوزی در یک سوله الیاف فرش‌ در شهرک صنعتی شهرستان آران و بیدگل مهار شد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، مسعودرضا فلاح، سرپرست سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری آران و بیدگل اظهار کرد: صبح امروز چهارشنبه، وقوع حریق در یک سوله فرش‌آرایی (کارگاه حلاجی) واقع در میدان علم و صنعت شهرک صنعتی، از طریق تماس مردمی به سامانه ۱۲۵ اطلاع داده شد.

وی افزود: بلافاصله تیم‌های عملیاتی از ایستگاه آتش‌نشانی شهرک صنعتی سلیمان صباحی با پشتیبانی ایستگاه شماره ۲، با ۳ دستگاه خودروی سنگین اطفا و ۶ آتش‌نشان به محل حادثه اعزام شدند.

فلاح با بیان اینکه محل حادثه پیش از رسیدن نیروها دچار حریق گسترده شده بود، گفت: با حضور به‌موقع آتش‌نشانان، عملیات ایمن‌سازی، قطع برق و گاز انجام و آتش‌سوزی در کم‌ترین زمان ممکن مهار شد.

سرپرست سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری آران و بیدگل با اشاره به سابقه این سوله در بروز حریق، تصریح کرد: این کارگاه سال گذشته نیز دچار آتش‌سوزی شده بود و از آن زمان به حال خود رها شده است.

وی با بیان اینکه خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشت، خاطرنشان کرد: علت دقیق وقوع آتش‌سوزی در دست بررسی کارشناسان سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری آران و بیدگل قرار دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ