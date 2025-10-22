کارگاه حلاجی در آران و بیدگل در آتش سوخت
سرپرست سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری آران و بیدگل گفت: آتشسوزی در یک سوله الیاف فرش در شهرک صنعتی شهرستان آران و بیدگل مهار شد.
به گزارش ایلنا از اصفهان، مسعودرضا فلاح، سرپرست سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری آران و بیدگل اظهار کرد: صبح امروز چهارشنبه، وقوع حریق در یک سوله فرشآرایی (کارگاه حلاجی) واقع در میدان علم و صنعت شهرک صنعتی، از طریق تماس مردمی به سامانه ۱۲۵ اطلاع داده شد.
وی افزود: بلافاصله تیمهای عملیاتی از ایستگاه آتشنشانی شهرک صنعتی سلیمان صباحی با پشتیبانی ایستگاه شماره ۲، با ۳ دستگاه خودروی سنگین اطفا و ۶ آتشنشان به محل حادثه اعزام شدند.
فلاح با بیان اینکه محل حادثه پیش از رسیدن نیروها دچار حریق گسترده شده بود، گفت: با حضور بهموقع آتشنشانان، عملیات ایمنسازی، قطع برق و گاز انجام و آتشسوزی در کمترین زمان ممکن مهار شد.
سرپرست سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری آران و بیدگل با اشاره به سابقه این سوله در بروز حریق، تصریح کرد: این کارگاه سال گذشته نیز دچار آتشسوزی شده بود و از آن زمان به حال خود رها شده است.
وی با بیان اینکه خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشت، خاطرنشان کرد: علت دقیق وقوع آتشسوزی در دست بررسی کارشناسان سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری آران و بیدگل قرار دارد.