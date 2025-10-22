سرهنگ هادی عبادی در گفتگو با خبرنگار ایلنا، گفت: به منظور افزایش ایمنی تردد و تسهیل عبور و مرور در محورهای شمالی کشور، محدودیت‌های موقت و مقطعی در مسیرهای منتهی به استان مازندران از جمله محورهای کرج–چالوس، هراز و فیروزکوه اجرا خواهد شد.

تردد موتورسیکلت:

تردد انواع موتورسیکلت از ساعت 12 ظهر روز چهارشنبه مورخ 1404/07/30 تا ساعت 7 صبح روز شنبه مورخ 1404/08/3 از محورهای کرج–چالوس، هراز، فیروزکوه و بالعکس ممنوع است.

تبصره: تردد موتورسیکلت‌های انتظامی و امدادی برای انجام مأموریت‌های ضروری در مسیر مجاز جریان ترافیک بلامانع خواهد بود.

وسایل نقلیه سبک – محور چالوس:

سرهنگ عبادی با اشاره به اینکه تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از محور کرج – چالوس و بالعکس کماکان ممنوع است، افزود: در صورت پر حجم بودن ترافیک در محور کرج–چالوس، در روزهای چهارشنبه 30 مهر، پنجشنبه و شنبه (1 و 3 آبان ماه)، در صورت افزایش حجم ترافیک، به تشخیص مأموران پلیس‌راه، محدودیت‌های یکطرفه مقطعی در مسیر رفت یا برگشت اجرا خواهد شد.

همچنین در روز جمعه 1404/08/2 محدودیت قطعی تردد برای انواع وسایل نقلیه به شرح زیر اعمال می‌شود:

1- از ساعت 12:00 از ابتدای آزادراه تهران – شمال اعمال محدودیت تردد به مقصد چالوس انجام می‌شود.

2- از ساعت 13:00 از ابتدای پل زنگوله (انتهای دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس) انسداد بصورت کامل.

3- از ساعت 15:00 مسیر مرزن‌آباد به سمت تهران (شمال به جنوب) یکطرفه خواهد بود.

4- از ساعت 24:00 طرح پایان یافته و مسیر پل زنگوله تا مرزن‌آباد دوطرفه می‌شود.

5- در صورت کاهش حجم ترافیک، زمان اتمام طرح یکطرفه زودتر اعلام و اجرا خواهد شد

تبصره: تردد از مسیر جاده قدیم کرج–چالوس تا محدوده پل زنگوله برای ساکنین و افراد محلی آزاد است، اما تردد خودروهایی که قصد عزیمت به چالوس در روزهای اجرای طرح دارند، از میدان امیرکبیر به سمت شمال ممنوع است.

تردد کلیه کامیون‌ها وکامیونت‌ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 8 صبح تا ساعت 24 روز‌های چهارشنبه مورخ 1404/07/30، پنجشنبه و جمعه، یکم و دوم آبان ماه از محور هراز ممنوع می‌باشد.

وسایل نقلیه سبک – محور هراز:

در محور هراز نیز در روزهای پنجشنبه و جمعه (1 و 2 آبان ماه)، در صورت افزایش حجم ترافیک و بر اساس صلاحدید مأمورین پلیس‌راه، محدودیت یکطرفه مقطعی از محدوده پلور تا پلیس‌راه لاریجان و بالعکس اجرا خواهد شد.

وسایل نقلیه سنگین:

تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت در محور کرج–چالوس و بالعکس کماکان ممنوع است.

در محور هراز نیز تردد کلیه تریلرها ممنوع بوده و تردد کامیون‌ها و کامیونت‌ها (به‌جز حاملین مواد سوختی و فاسدشدنی) از ساعت 08:00 تا 24:00 روزهای چهارشنبه مورخ 1404/07/30، پنجشنبه و جمعه (1 تا 2 آبان ماه) ممنوع خواهد بود.

سرهنگ عبادی تأکید کرد: اجرای این محدودیت‌ها منوط به افزایش حجم تردد در محورهای استان است و ممکن است با توجه به شرایط لحظه‌ای ترافیک، زمان و نحوه اجرای طرح تغییر کند.

رئیس پلیس راه مازندران از رانندگان خواست ضمن رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، در زمان اجرای محدودیت‌ها از هرگونه توقف بی‌مورد در حاشیه جاده‌ها خودداری کرده و همکاری لازم را با مأموران پلیس راه داشته باشند.

