اتصال 6000 مشترک قزوینی به شبکه فیبر نوری / اختصاص 2 همت اعتبار برای اجرای طرح سوآپ در شهر قزوین

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمدرضا نصرآبادی ظهر امروز در نشست خبری با اهالی رسانه استان در تشریح جزئیات «پروژه سوآپ» گفت: اولین کنفرانس ملی مخابرات در روزهای یکشنبه و دوشنبه چهارم و پنجم آبان در مجمع شرکت مخابرات ایران در تهران برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه «نگاه آینده در حوزه ما بحث بسیار جدی است»، افزود: این کنفرانس برای اولین بار با این ابعاد برگزار می‌شود و بیش از هزار نفر از متخصصان، پیمانکاران، تولیدکنندگان و صاحب‌نظران حوزه مخابرات در آن گرد هم می‌آیند. هدف از این کنفرانس، آغاز رسمی پروژه ملی «سواپ» (طرح گذار از کابل مسی به فیبر نوری) است که ظرف پنج سال آینده، کشور را از نقطه فعلی به موقعیت بسیار مطلوبی در حوزه ارتباطات خواهد رساند و اتفاقات بسیار بزرگی را رقم خواهد زد.

مدیر مخابرات منطقه قزوین پروژه «سواپ» را گذار از شبکه کابل مسی به سمت فیبر نوری دانست و تصریح کرد: این پروژه نیازمند بسیج همه توانمندی‌های فنی، مهندسی، عملیاتی و نیروی انسانی کشور است. شاید برای اولین بار است که هر پیمانکار، تولیدکننده و صاحب‌نظری در این حوزه، به کمک این پروژه می‌آید تا این انتقال به صورت همزمان در کل کشور اتفاق بیفتد.

نصرآبادی با اشاره به ابعاد این پروژه گفت: در کشور بیش از 27 میلیون تلفن ثابت وجود دارد که شبکه‌های مختلف تلفن و اینترنت آن بر بستر کابل مسی استوار شده است. این بستر در صد سال گذشته شکل گرفته و توسعه یافته است. اکنون با توجه به نیاز مردم به پهنای باند بالا، پایداری، کیفیت ارتباط و امنیت بیشتر، نیازمند بستر جدیدی هستیم که در دنیا به‌صورت فیبر نوری تعریف شده است.

وی با بیان اینکه چندین سال است کشورهای اروپایی این انتقال را آغاز کرده‌اند (حدود 12 سال و هنوز به 50 درصد نرسیده‌اند)، افزود: این پروژه جهادی و مگاپروژه قرار است ظرف سه تا پنج سال، کل شبکه تلفن ثابت کشور (حدود 28 میلیون شماره) را از بستر مس به فیبر نوری منتقل کند.

مدیر مخابرات منطقه قزوین از سرمایه‌گذاری بیش از 5 میلیارد دلاری در این پروژه ملی خبر داد و خاطرنشان کرد: این سرمایه‌گذاری توسط اپراتور بخش خصوصی و با همراهی دولت انجام می‌شود. فاز اول این پروژه از مراکز استان‌ها و تقریباً از دو سه ماه پیش کلید خورده و طراحی‌های آن انجام شده است. این پروژه با جسارت خاصی به صورت همزمان در سراسر کشور آغاز شده است.

نصرآبادی با اشاره به وضعیت فعلی استان قزوین گفت: هم اکنون حدود 6000 مشترک (خانوار و کسب‌وکار) در استان از سرویس فیبر نوری (FTTH) استفاده می‌کنند. اما هدف این پروژه، اتصال تمامی 418 هزار تلفن ثابت استان (شامل مرکز استان، شهرهای کوچک و روستاها) به فیبر نوری است تا عدالت ارتباطی برای همه برقرار شود.

وی افزود: در فاز اول، هدف‌گذاری بر روی 180 هزار تلفن ثابت در شهر قزوین متمرکز شده است. برای این منظور، مرکز مخابراتی «رسالت» به عنوان نخستین مرکز در شهر قزوین برای انتقال کامل به فیبر نوری انتخاب شده است. همچنین به صورت همزمان، در مراکز «شهید بابایی» و «قدس» نیز پروژه‌های دیگری در حال اجراست. پروژه مرکز رسالت ان‌شالله از هفته آینده آغاز و ظرف شش ماه آینده بخش اعظم آن به پایان خواهد رسید.

مدیر مخابرات منطقه قزوین در توضیح روند اجرا برای مشترکان گفت: برای ایجاد کمترین اختلال برای مشترک، ابتدا شبکه موازی فیبر نوری تا در منزل مشترک کشیده می‌شود. پس از آماده‌سازی، سرویس قبلی مشترک به طور نامحسوس به فیبر نوری منتقل می‌شود. این جابجایی هیچ هزینه‌ای برای سیم‌کشی داخل یا خارج ساختمان برای مشترک ندارد و شماره تلفن ثابت او نیز تغییر نخواهد کرد.

نصرآبادی افزود: مشترک تنها به یک مودم مخصوص (ONT/ONU) نیاز خواهد داشت که می‌تواند آن را از شرکت مخابرات تهیه کند. شرکت مخابرات آمادگی دارد این مودم‌ها را به صورت امانی، رایگان (برای مشترکین تنها متقاضی تلفن) یا اقساطی در اختیار مشترکان قرار دهد.

وی به قابلیت‌های بستر جدید اشاره کرد و ادامه داد: این بستر تنها برای اینترنت نیست، بلکه می‌توان ده‌ها سرویس مختلف مانند سرویس‌های شهر هوشمند (برای شهرداری‌ها)، سرویس‌های سلامت، و حتی برگزاری انتخابات امن و بدون نیاز به اینترنت عمومی را روی آن سوار کرد؛ پهنای باند در نظرگرفته شده در فاز اول تا 1 گیگابیت بر ثانیه و قابلیت ارتقا تا 10 گیگابیت بر ثانیه را دارد.

مدیر مخابرات منطقه قزوین با اشاره به اثرات اشتغال‌زایی پروژه گفت: این پروژه با سرمایه‌گذاری کلان و حضور گسترده پیمانکاران، ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم زیادی خواهد کرد. همچنین کل پروژه منحصراً از تولیدات داخلی و بومی استفاده می‌کند که این امر، حرکتی بسیار خاص برای تقویت تولیدکنندگان داخلی در حوزه‌های فیبر نوری، مودم و غیره است. شرکت مخابرات نیز آموزش نیروی انسانی مورد نیاز برای اجرا و نگهداری این شبکه عظیم را آغاز کرده است.

نصرآبادی در پایان تأکید کرد: پروژه سواپ، یک عزم جدی و کاری خاص توسط حاکمیت، با همکاری وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات ایران است تا بستری فراهم شود که نیازهای ارتباطی مردم را برای حداقل 20 سال آینده برآورده کند. این پروژه، زیرساختی هوشمند برای حرکت به سمت کشوری هوشمند ایجاد می‌کند و تحولی عظیم در ارتباطات ثابت کشور محسوب می‌شود.

انتهای پیام/