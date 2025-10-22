عضویت بیش از ۵۰ هزار نفر دانش آموز درانجمن های ورزشی مدارس فارس

به گزارش ایلنا، سید کاظم حسینی صبح امروز ۳۰ مهرماه در آیین افتتاحیه استانی انتخابات انجمن های ورزشی دانش آموزی در آموزشگاه علاالدین بهشتی ناحیه یک شیراز ، اظهار کرد: ورزش وسیله ای برای نشاط و شادابی است که نیازمند برنامه ریزی و پیگری است.

معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش فارس گفت:درمدارس سراسر استان انتخابات انجمن های ورزشی دانش آموزی برگزار و متناسب با رشته های ورزشی ارائه شده، دانش آموزان نمایندگان خود در انجمن هر رشته ورزشی را انتخاب می کنند.

حسینی بااشاره به اینکه در هر رشته ورزشی در هر انجمن مدرسه، تعداد چهار نفر دانش آموز انتخاب می شوند و اعضای انجمن هر مدرسه بستگی به تعداد رشته های ارایه شده در آن مدرسه داردگفت: پیش بینی می شود بیش از ۵۰ هزار نفر به عضویت انجمن های ورزشی دانش آموزی مدارس استان در آیند.

وی اذعان کرد: برنامه ریزی و اجرای مسابقات بین کلاسی و درون مدرسه ای ، برگزاری مراسم صبحگاهی ورزشی و تمرینات گروهی ، تشویق دانش آموزان به حضور فعال در ورزش های همگانی و …، از جمله فعالیت های انجمن های ورزشی دانش آموزی خواهد بود.

معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش فارس در بخش دیگری از سخنان خود افزود: شهید سعید طوقانی از شهدای ورزشکار زمان جنگ ۸ ساله بود و امروز ما ورزش زورخانه ای را به یاد این شهید و با عنوان طرح پهلوان سعید در مدارس در دست اجرا داریم.

حسینی تصریح کرد: در راستای اجرای سیاست های رئیس جمهور و دولت وفاق ملی برنامه هایی را درست اجرا داریم لذا در خصوص توسعه فضاهایج ورزشی در سطح استان تعداد ۱۵۸ فضای ورزشی را در سال جاری به بهره برداری رسانده ایم.

وی ادامه داد: بر اساس برنامه هفتم توسعه، طرح مهارت آموزی ورزشی را در مدارس استان آغاز کردیم و طبق این طرح، دانش آموز در هر پایه ای که تحصیل می کند باید در یک رشته ورزشی نیز مهارت پیدا کند.

معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش فارس گفت: در راستای تحقق تربیت تمام ساحتی، دانش آموزان با عضویت در انجمن های ورزشی به تحقق این موضوع کمک می کنند.

وی ادامه داد: مشارکت فعال دانش آموزان، شناسایی استعداد های ورزشی هر دانش آموز و هدایت آنها و …، از جمله اهداف تشکیل انجمن های ورزشی دانش آموزی است.

حسینی اضافه کرد: بهره مندی از ظرفیت دانش آموزان در اجرای طرح های ورزشی از دیگر اهداف انجمن های ورزشی دانش آموزی است.

