خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون سیاسی استانداری فارس:

حرفه پرستاری با شرافت‌ترین حرفه است/ ضرورت نهادینه کردن نشاط اجتماعی در جامعه پرستاری

حرفه پرستاری با شرافت‌ترین حرفه است/ ضرورت نهادینه کردن نشاط اجتماعی در جامعه پرستاری
کد خبر : 1703741
لینک کوتاه کپی شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس پرستاری را شغلی والا و با شرافت توصیف کرد و بر ضرورت نهادینه کردن نشاط اجتماعی در جامعه پرستاری تاکید کرد.

به گزارش ایلنا، حجت‌اله رضایی در مراسم گرامیداشت روز پرستار که با حضور رییس شورای عالی نظام پرستاری کشور و جمعی از مسوولان، مدیران پرستاری و  پرستاران استان برگزار شد، ضمن تبریک فرارسیدن روز پرستار و تولد حضرت زینب کبری(س) افزود: پرستار کسی است که با بیمار همدلی می‌کند و درد و رنج بیماران را به دوش می‌کشد، اگر بخواهیم شرافت را در یک شغل معرفی کنیم، حرفه پرستاری با شرافت‌ترین حرفه است.

رضایی با اشاره به جایگاه والای پرستاران در جامعه ادامه داد: پرستاران نه تنها در درمان و مراقبت بیماران نقش حیاتی دارند، بلکه با وفاداری و تعهد خود، الگویی از شرافت و مسئولیت‌پذیری را به جامعه ارائه می‌دهند. 

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس با تاکید بر اهمیت ایجاد انگیزه و شور کاری در پرستاران افزود: جامعه پرستاری امروز بیش از هر زمان دیگری به نشاط اجتماعی نیاز دارد، برگزاری این گونه مراسم‌ها نه تنها قدردانی از زحمات پرستاران است، بلکه زمینه‌ساز ایجاد انگیزه، روحیه کاری و حس تعلق حرفه‌ای در بین آنان می‌شود. 

وی در پایان با تقدیر از خدمات ارزشمند پرستاران، یادآورشد: تجلیل از پرستاران، نه تنها قدردانی از زحمات آنان است، بلکه سرمایه اجتماعی جامعه را تقویت می‌کند و همواره قدردان فداکاری‌های شما هستیم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید نهال گردو

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ