معاون سیاسی استانداری فارس:
حرفه پرستاری با شرافتترین حرفه است/ ضرورت نهادینه کردن نشاط اجتماعی در جامعه پرستاری
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس پرستاری را شغلی والا و با شرافت توصیف کرد و بر ضرورت نهادینه کردن نشاط اجتماعی در جامعه پرستاری تاکید کرد.
به گزارش ایلنا، حجتاله رضایی در مراسم گرامیداشت روز پرستار که با حضور رییس شورای عالی نظام پرستاری کشور و جمعی از مسوولان، مدیران پرستاری و پرستاران استان برگزار شد، ضمن تبریک فرارسیدن روز پرستار و تولد حضرت زینب کبری(س) افزود: پرستار کسی است که با بیمار همدلی میکند و درد و رنج بیماران را به دوش میکشد، اگر بخواهیم شرافت را در یک شغل معرفی کنیم، حرفه پرستاری با شرافتترین حرفه است.
رضایی با اشاره به جایگاه والای پرستاران در جامعه ادامه داد: پرستاران نه تنها در درمان و مراقبت بیماران نقش حیاتی دارند، بلکه با وفاداری و تعهد خود، الگویی از شرافت و مسئولیتپذیری را به جامعه ارائه میدهند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس با تاکید بر اهمیت ایجاد انگیزه و شور کاری در پرستاران افزود: جامعه پرستاری امروز بیش از هر زمان دیگری به نشاط اجتماعی نیاز دارد، برگزاری این گونه مراسمها نه تنها قدردانی از زحمات پرستاران است، بلکه زمینهساز ایجاد انگیزه، روحیه کاری و حس تعلق حرفهای در بین آنان میشود.
وی در پایان با تقدیر از خدمات ارزشمند پرستاران، یادآورشد: تجلیل از پرستاران، نه تنها قدردانی از زحمات آنان است، بلکه سرمایه اجتماعی جامعه را تقویت میکند و همواره قدردان فداکاریهای شما هستیم.