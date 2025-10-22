خبرگزاری کار ایران
در قالب طرح «ارمغان مهر برای آینده‌سازان»؛

بیش از ۴ هزار بسته تحصیلی میان دانش‌آموزان کم‌برخوردار خوزستان توزیع شد

بیش از ۴ هزار بسته تحصیلی میان دانش‌آموزان کم‌برخوردار خوزستان توزیع شد
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان خوزستان از اجرای طرح ملی «ارمغان مهر برای آینده‌سازان» به‌منظور حمایت از دانش‌آموزان مناطق محروم و کم‌برخوردار و توزیع ۴ هزار و ۹۴۴ بسته تحصیلی ،با ارزش بیش از ۱۲ میلیارد و ۴۳۰ میلیون ریال در سراسر استان خوزستان خبر داد.

به گزارش ایلنا از خوزستان و به نقل از روابط‌عمومی جمعیت هلال‌احمر استان؛ حسن عبودی مزرعی با اشاره به اجرای طرح ملی «ارمغان مهر برای آینده‌سازان» در سطح استان اظهار کرد: این طرح با مشارکت گسترده خیرین نیک‌اندیش و داوطلبان جمعیت هلال‌احمر در شهرستان‌های مختلف استان اجرا شد و طی آن، ۴ هزار و ۹۴۴ بسته تحصیلی شامل نوشت‌افزار، کیف، لباس و سایر اقلام مورد نیاز، با ارزش ریالی بیش از ۱۲ میلیارد و ۴۳۰ میلیون ریال میان دانش‌آموزان مستعد اما کم‌برخوردار توزیع شد.

عبودی مزرعی در تشریح ابعاد این طرح گفت: طرح ارمغان مهر برای آینده‌سازان، یکی از برنامه‌های محوری جمعیت هلال‌احمر در حوزه بشردوستی و حمایتی است که با هدف ارتقای عدالت آموزشی و تقویت روحیه‌ی امید و خودباوری در میان دانش‌آموزان کم‌برخوردار اجرا می‌شود؛ این طرح، جلوه‌ای از پیوند انسان‌دوستی و حمایت از آینده‌سازان کشور است.

وی با اشاره به نقش ارزشمند خیرین در تحقق این اقدام خداپسندانه افزود: خیرین و داوطلبان جمعیت هلال‌احمر خوزستان با همدلی و مشارکت، سهم مؤثری در تهیه و توزیع این بسته‌ها داشتند و نشان دادند که فرهنگ نوع‌دوستی و یاری‌رسانی در جامعه ما زنده و پویاست.

عبودی مزرعی ادامه داد: جمعیت هلال‌احمر خوزستان همواره در کنار اقشار آسیب‌پذیر جامعه حاضر است و تلاش می‌کند با رساندن توان توانمندان به نیاز نیازمندان واجرای طرح‌های حمایتی، بخشی از نیازهای ضروری خانواده‌ها و دانش‌آموزان را برطرف کند؛ امروز هر بسته ارمغان مهر، پیام‌آور محبت و مسئولیت‌پذیری اجتماعی است که در چهره لبخند دانش‌آموزان متجلی می‌شود.

در اجرای این طرح، داوطلبان جمعیت در شهرستان‌های مختلف خوزستان با حضور در مدارس و مناطق محروم، بسته‌های تحصیلی را میان دانش‌آموزان توزیع کردند تا حس تعلق، احترام و همدلی در میان آنان تقویت شود.

بیش از ۴ هزار بسته تحصیلی میان دانش‌آموزان کم‌برخوردار خوزستان توزیع شد

