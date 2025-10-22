عملکرد خیرین مدرسه ساز همدان افتخار آمیز است
رییس هیاتمدیره مجمع خیرین مدرسهساز همدان گفت: خیرین نماد همکاری میان دولت و ملت هستند و الگویی برای سایر نهادها محسوب میشوند و عملکرد خیّرین استان همدان، درخشان و افتخارآمیز است.
به گزارش ایلنا از همدان، علی فراهانی در بیستوهفتمین جشنواره تکریم از خیّرین مدرسهساز استان همدان اظهار کرد: خیرین با اقدام ارزشمند خود، نامی نیک از خود به یادگار گذاشتهاند و آثار و تبعات ماندگار کارهایشان در جامعه بهخوبی مشهود است.
وی ادامه داد: همدان شاید در مقایسه با استانهای بزرگ کشور از نظر اقتصادی در سطح بالایی نباشد، اما عملکرد خیرین این استان درخشان و افتخارآمیز است.
رییس هیاتمدیره مجمع خیرین مدرسهساز همدان اظهار کرد: میزان تعهد خیرین مدرسهساز استان در سال ۱۴۰۴ بیش از سه هزار و ۱۷۰ میلیارد ریال بوده که این رقم در سال گذشته حدود هزار و ۴۷۰ میلیارد ریال و در سال ۱۴۰۲ حدود ۹۳۰ میلیارد ریال بوده است و این افزایش چشمگیر نشان از روحیه ایثار و گذشت خیرین همدانی دارد.
فراهانی با اشاره به نقش کلیدی خیرین در توسعه آموزشی کشور گفت: خیرین نماد همکاری میان دولت و ملت هستند و الگویی برای سایر نهادها محسوب میشوند.
وی ادامه داد: با وجود تلاشهای گسترده دولت، همچنان بسیاری از مدارس نیازمند بازسازی و نوسازیاند و امیدواریم روزی برسد که هیچ دانشآموزی بدون فضای آموزشی مناسب نباشد.
رییس هیاتمدیره مجمع خیرین مدرسهساز همدان با گرامیداشت یاد و نام خیرین درگذشته گفت: این عزیزان با ساخت مدارس و روشنکردن چراغ دانایی، نام خود را برای همیشه در دل مردم و تاریخ ماندگار کردهاند.