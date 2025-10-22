خبرگزاری کار ایران
پنج‌ مصدوم در برخورد دو دستگاه پراید در باغملک

شب گذشته برخورد ۲ دستگاه پراید در باغملک، موجب مصدوم شدن ۵ نفر شد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، رئیس مرکز  اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز اظهار کرد:  در ساعت ۲۲:۵۵ دقیقه سه‌شنبه شب ۲۹ مهر ۱۴۰۴، برخورد دو دستگاه خودروی پراید در تقاطع خیابان فرهنگ و بلوار مدرس شهرستان باغملک منجر به وقوع حادثه‌ای تلخ شد که در پی آن پنج نفر از سرنشینان خودرو‌ها دچار آسیب‌دیدگی شدند.

وی افزود: تمامی مصدومان این حادثه از بانوان بودند و در گروه‌های سنی مختلف قرار داشتند که  یک خانم ۴۸ ساله، یک خانم ۲۹ ساله، و سه دختر خردسال به ترتیب ۱۴، ۸ و ۳ ساله بودند.

دکتر احمدی گفت: با دریافت تماس اضطراری، تیم‌های امدادی به سرعت در محل حادثه حاضر شده و اقدامات اولیه درمانی را انجام دادند. پس از تثبیت وضعیت مصدومان، هر پنج نفر توسط آمبولانس‌های اورژانس به بیمارستان شهید طباطبایی باغملک منتقل شدند تا تحت مراقبت‌های تخصصی قرار گیرند.

 

