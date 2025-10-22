تداوم کشت کلزا در خوزستان با وجود خشکسالی؛ ۸۵۰۰ هکتار از اراضی زیر کشت رفت

به گزارش ایلنا از خوزستان، سید عبدالرضا سیداحمدی افزود: پیش‌بینی می‌شود در صورت بهبود شرایط تامین آب، سطح و میزان برداشت این محصول به میزان سال گذشته برسد.

وی ادامه داد: با وجود خشکسالی و محدودیت‌های تأمین آب، کشاورزان استان در مناطقی که آب مورد نیاز تامین شده به کشت کلزا ادامه می‌دهند و تاکنون ۸۵۰۰ هکتار از اراضی استان زیر کشت رفته است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با اشاره به شهرستان‌های اصلی تولید این محصول گفت: بیشترین سطح کشت و تولید کلزا در شهرستان‌های شوش، کرخه، دزفول، شوشتر و بهبهان انجام می‌شود.

سید احمدی خاطر نشان کرد: استان خوزستان در سال زراعی گذشته موفق به خرید ۷۶ هزار تن دانه روغنی کلزا از کشاورزان شد و با کسب مقام اول تولید کلزا در کشور، نقش مهمی در تأمین نیاز‌های استراتژیک کشور ایفا کرده است.

