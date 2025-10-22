خبرگزاری کار ایران
تداوم کشت کلزا در خوزستان با وجود خشکسالی؛ ۸۵۰۰ هکتار از اراضی زیر کشت رفت
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان اعلام کرد: با وجود محدودیت‌های ناشی از خشکسالی، تاکنون ۸۵۰۰ هکتار از اراضی استان زیر کشت کلزا رفته است و در صورت بهبود وضعیت تأمین آب، میزان تولید به سطح سال گذشته خواهد رسید.

به گزارش ایلنا از خوزستان، سید عبدالرضا سیداحمدی افزود:  پیش‌بینی می‌شود در صورت بهبود شرایط  تامین آب، سطح و میزان برداشت این محصول به میزان سال گذشته برسد.

وی ادامه داد: با وجود خشکسالی و محدودیت‌های تأمین آب، کشاورزان استان در مناطقی که آب مورد نیاز تامین شده به کشت کلزا ادامه می‌دهند و تاکنون ۸۵۰۰ هکتار از اراضی استان زیر کشت رفته است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان  با اشاره به شهرستان‌های اصلی تولید این محصول گفت: بیشترین سطح کشت و تولید کلزا در شهرستان‌های شوش، کرخه، دزفول، شوشتر و بهبهان انجام می‌شود.

سید احمدی خاطر نشان کرد:  استان خوزستان در سال زراعی گذشته موفق به خرید ۷۶ هزار تن دانه روغنی کلزا از کشاورزان شد و با کسب مقام اول تولید کلزا در کشور، نقش مهمی در تأمین نیاز‌های استراتژیک کشور ایفا کرده است.

 

