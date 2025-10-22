به گزارش ایلنا از رشت، مجید کوهی، سرپرست معاونت میراث فرهنگی استان گیلان در تشریح خبر کشف گورستان باستانی برای اولین بار در جلگه گیلان گفت: این گورستان فاخر از این نظر بسیار مهم بوده که برای اولین بار در پایین‌ترین ارتفاع نسبت به سطح آب‌های آزاد و در ارتفاع تنها ۱۵ متر بالاتر از سطح آب‌های آزاد شناسایی و کشف شده است.

وی افزود: این کشف از این نظر بسیار مهم بوده که تاکنون تمامی گورستان‌های پیش از تاریخ فقط در مناطق مرتفع یا از ارتفاع حداقل ۵۰۰ الی هزار متر بالاتر از سطح آب‌های آزاد شناسایی یا کاوش شده بودند، لذا این کشف مهم می‌تواند نقطه عطفی در چشم اندازهای باستان‌شناسی و شکل‌گیری محوطه‌های گورستانی یا استقرار مردمان عصر آهن و برنز در دشت یا جلگه گیلان و مازندران و مناطق شمالی کشور باشد.

سرپرست معاونت میراث فرهنگی استان گیلان با بیان اینکه در این گورستان تاریخی پس از انجام اقدامات اولیه شناسایی و نمونه برداری‌های یافته‌های فرهنگی سطحی، پرونده برای ثبت در فهرست آثار ملی کشور ارسال خواهد شد، گفت: در مرحله‌های بعدی کاوش و مطالعات باستان‌شناسی معرفی می‌شود و نتایج کاوش به اطلاع می‌رسد.

کوهی با بیان اینکه به دلیل موقعیت شکل‌گیری این محوطه خاص قابلیت ایجاد سایت موزه باز در یکی از شهرهای ساحلی غرب استان گیلان را به همراه خواهد داشت، تصریح کرد: اهمیت کشف این محوطه گورستان تاریخی هزاره اول قبل از میلاد می‌تواند باعث تغییر نگرش به چشم انداز پهنه‌های جنگلی – جلگه‌ای در سراسر مناطق شمالی رشته کوه‌های البرز و مناطق جنوبی سواحل دریای کاسپین شود و همچنین نوع دیدگاه بررسی‌های محیطی باستان شناسی را در این مناطق متفاوت کند.