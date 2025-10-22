قیمت طلا، سکه و ارز در بازار امروز چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۴
قیمت طلا، سکه و ارز در بازار امروز در حال نوسان است و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۰ میلیون و ۸۲۶ هزار تومان در بازار در حال معامله می باشد.
به گزارش ایلنا از رشت،قیمت طلا، سکه و ارز امروز چهارشنبه ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴ در بازار با نرخهای زیر در حال داد و ستد است:
تمام سکه طرح جدید ۱۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
تمام سکه طرح قدیم ۱۰۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان
نیم سکه ۵۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان
ربع سکه ۳۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان
هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۰ میلیون و ۸۲۶ هزار تومان و هر دلار ۱۰۷ هزار و ۴۰۰ تومان و هر یورو ۱۲۴ هزار و ۶۶۰ تومان در بازار در حال معامله میباشد.