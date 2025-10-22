قیمت طلا، سکه و ارز در بازار امروز چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۴

به گزارش ایلنا از رشت،قیمت طلا، سکه و ارز امروز چهارشنبه ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴ در بازار با نرخ‌های زیر در حال داد و ستد است:

تمام سکه طرح جدید ۱۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

تمام سکه طرح قدیم ۱۰۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان

نیم سکه ۵۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان

ربع سکه ۳۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان

هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۰ میلیون و ۸۲۶ هزار تومان و هر دلار ۱۰۷ هزار و ۴۰۰ تومان و هر یورو ۱۲۴ هزار و ۶۶۰ تومان در بازار در حال معامله می‌باشد.

