شهردار بندرعباس: طرح «تپش» آغازگر تحول در مدیریت پسماند شهری است +فیلم
شهردار بندرعباس از آغاز اجرای پایلوت طرح «تپش» در چهار محله شهر خبر داد و گفت: این طرح با محوریت آموزش شهروندی، تفکیک زباله از مبدأ و استفاده از فناوریهای نوین، گامی مهم در جهت بهبود نظافت شهری و حفظ محیط زیست است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، همایش آغاز طرح جامع «تپش بندرعباس» با محوریت آموزش شهروندی و مدیریت مشارکتی پسماند شهری، با حضور شهرداران مناطق، اعضای شورای شهر بندرعباس، فرماندار بندرعباس، مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان، خبرنگاران و جمعی از شهروندان برگزار شد.
مهدی نوبانی، شهردار بندرعباس در این مراسم با اشاره به اهمیت تفکیک پسماند از مبدأ گفت: طرح «تپش» که مخفف «تفکیک پسماند شهر» است، با هدف ساماندهی مدیریت زبالههای شهری و با رویکرد آموزشی و فرهنگی اجرا میشود. این طرح در مرحله نخست، بهصورت پایلوت در چهار محله از چهار منطقه شهری آغاز میشود.
وی افزود: این چهار محله شامل شهرک طلاییه در منطقه یک، شهرک ولیعصر در منطقه دو، محله سیدکامل در منطقه سه و محله چهارصد دستگاه در منطقه چهار هستند که بهعنوان پایلوت اجرای طرح انتخاب شدهاند.
نوبانی با تأکید بر اینکه تفکیک از مبدأ نخستین گام در مدیریت نوین پسماند است، تصریح کرد: اجرای این طرح، مقدمهای برای توسعه تفکیک پسماند در سراسر شهر و الگویی برای دیگر شهرها خواهد بود.
شهردار بندرعباس با اشاره به استفاده از فناوریهای نو در اجرای این طرح اظهار کرد: با نصب اپلیکیشن طراحیشده، شهروندان میتوانند نوع زبالههای خود شامل زباله تر، خشک، کاغذ، شیشه یا زبالههای ترکیبی را مشخص کنند تا نیروهای خدمات شهری برای جمعآوری به محل مراجعه کنند.
وی اضافه کرد: شهروندانی که همکاری فعالتری در اجرای طرح داشته باشند، از سوی شهرداری مورد تقدیر و تشویق قرار میگیرند.
نوبانی با اشاره به همکاری معاونت خدمات شهری و سازمان مدیریت پسماند در اجرای این طرح گفت: «تپش بندرعباس» طرحی آموزشی، فرهنگی و خدماتی است که با هدف ارتقای سطح آگاهی عمومی، بهبود نظافت شهری و حفاظت از محیط زیست اجرا میشود.
او همچنین از شهروندان خواست تا برای حفظ بهداشت و نظم شهری، زبالههای خود را رأس ساعت ۲۱ در محلهای تعیینشده قرار دهند و از رها کردن زباله در ساعات زودتر خودداری کنند تا از پراکندگی زبالهها و حضور حیوانات موذی جلوگیری شود.
شهردار بندرعباس در پایان خاطرنشان کرد: اجرای کامل طرح تفکیک پسماند از مبدأ، نقش مهمی در کاهش آلودگیها، بازیافت مواد قابل استفاده و حفظ محیط زیست برای نسلهای آینده دارد.