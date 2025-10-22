تجلیل از ۳ واحد صنعتی هرمزگان در روز ملی صادرات

به گزارش ایلنا از بندرعباس، خلیل قاسمی افزود: صادرکنندگان نمونه ملی بیست و نهمین دوره آیین روز ملی صادرات ۱۴۰۴، بازرگانی نیک مهر عمرانی، سیمان هرمزگان و فولاد هرمزگان جنوب بودند که با حضور رییس جمهور و وزیر صمت تندیس زرین و لوح تقدیر دریافت کردند.

مدیرکل صمت هرمزگان تصریح کرد: در شش ماهه نخست سالجاری ۵۷ درصد از برنامه هدفگذاری صادرات غیرنفتی استان تحقق پیدا کرده است.

وی افزود: در شش ماهه نخست سال جاری در بخش صنایع و معادن یک هزار و ۶۸۶ میلیون دلار و در بخش کشاورزی و شیلات ۵۷۶ میلیون دلار صادرات صورت گرفته که در مجموع دو هزار و ۲۶۳ میلیون دلار صادرات نفتی توسط واحدهای استان صورت گرفته است.

قاسمی در اشاره به مقایسه با مدت مشابه صادرات غیر نفتی استان اظهار داشت: ۳۳ درصد رشد در این بخش از استان را شاهدیم که می‌توان به فعالیت مستمر واحدهای مستقر در استان به خوبی اشاره کرد.

وی عمده کالا های صادراتی را مشتقات نفتی، چدن، آهن، فولاد، گچ و سیمان برشمرد و گفت: کشورهای هدف صادراتی استان در سالجاری؛ چین، امارات ، ترکیه و هندوستان بودند.

