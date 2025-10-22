آغاز اجرای طرح «تپش بندرعباس»؛ بازگشت قلب مدیریت پسماند با محوریت آموزش و مشارکت شهروندی +فیلم
رئیس سازمان مدیریت پسماند بندرعباس، این طرح را «قلب مدیریت اجرایی پسماند» خواند و گفت: اجرای آن در چهار محله بهصورت پایلوت، نقطه آغاز بازگشت بندرعباس به جایگاه پیشین خود در میان شهرهای برتر کشور در حوزه تفکیک پسماند خواهد بود.
به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، پطروس ترابی، رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندرعباس در آیین آغاز این طرح گفت: «تپش» یا همان تفکیک پسماند از مبدأ، قلب مدیریت اجرایی پسماند شهری است و هر اقدامی در حوزه پسماند، از این مرحله آغاز میشود.
او افزود: طرح تفکیک از مبدأ در بندرعباس سابقهای بیش از ده سال دارد و در سالهای ۱۳۹۷ تا پیش از شیوع ویروس کرونا، این شهر جزو پنج شهر برتر کشور در حوزه تفکیک پسماند بود. با شیوع کرونا، اجرای طرح متوقف و قرارداد مجری لغو شد، اما با پیگیریهای شهردار بندرعباس و شورای شهر، مقدمات اجرای مجدد آن از حدود یک ماه پیش آغاز شده است.
ترابی درباره جزئیات اجرای طرح گفت: این طرح در چهار محله شهرک طلایی فاز یک (منطقه یک)، کوی ولیعصر (منطقه دو)، محله سیدکامل (منطقه سه) و محدوده ۴۰۰ دستگاه در بلوار ۲۲ بهمن (منطقه چهار) بهصورت پایلوت اجرا میشود.
به گفته وی، نرمافزار اختصاصی این طرح طراحی شده و شهروندان میتوانند روز و ساعت جمعآوری پسماند خود را از طریق اپلیکیشن تعیین و ثبت کنند. او توضیح داد: در حال حاضر بخش ثبت درخواست فعال است و تا یک ماه آینده بخش اتصال به خودروهای جمعآوری نیز تکمیل میشود. تا آن زمان، اپراتورهای سامانه از طریق تماس تلفنی با شهروندان، هماهنگی لازم را انجام میدهند.
رئیس سازمان مدیریت پسماند از ایجاد ۱۲ نقطه تحویل پسماند خشک در سطح شهر خبر داد و گفت: در هر منطقه سه کانکس برای تحویل زباله خشک در نقاط پرتردد جانمایی شده تا شهروندان حتی بدون استفاده از نرمافزار بتوانند زبالههای تفکیکشده خود را تحویل دهند.
وی با اشاره به وضعیت فعلی پسماند در بندرعباس افزود: متأسفانه روزانه بین ۳۵۰ تا ۳۶۰ تُن زباله بدون تفکیک به سایت دفن منتقل میشود. اجرای طرح تپش میتواند حجم قابلتوجهی از پسماند را از چرخه دفن خارج و وارد چرخه بازیافت کند.
تفکیک پسماند در مقصد؛ گام بعدی مدیریت هوشمند
ترابی در بخش دیگری از سخنانش از اجرای طرح «تفکیک در مقصد» خبر داد و گفت: کارخانه قدیمی پردازش پسماند جمعآوری شده و ساخت خط جدید پردازش در مراحل پایانی است. پیشبینی میشود ظرف سه ماه آینده این کارخانه به بهرهبرداری برسد تا بندرعباس همزمان دارای تفکیک در مبدأ و مقصد شود.
وی تأکید کرد: با بهرهبرداری از خط جدید، میزان دفن زباله در سایت اصلی شهر بهشدت کاهش خواهد یافت و بندرعباس میتواند به الگویی موفق در جنوب کشور برای مدیریت هوشمند پسماند تبدیل شود.
رئیس سازمان مدیریت پسماند در پایان خاطرنشان کرد: موفقیت این طرح بدون همکاری مردم ممکن نیست. امیدواریم با مشارکت شهروندان و آموزش مستمر، شاهد شهری پاکتر، زیستپذیرتر و الگویی برای دیگر شهرهای کشور باشیم.