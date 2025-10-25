مخالفت شدید با افزایش ۱۳.۵ درصدی حق بیمه کارگران ساختمانی

امید اشرف در گفت و گو با خبرنگار ایلنا تأکید کرد: این افزایش سهم بیمه، در شرایط دشوار اقتصادی و فقدان امنیت شغلی کارگران ساختمانی، فشار مضاعفی بر دوش این اقشار وارد کرده و ممکن است باعث حذف بسیاری از کارگران از پوشش بیمه و خدمات تأمین اجتماعی شود.

اشرف افزود: به جای تحمیل هزینه بیشتر به کارگران، دولت و سازمان تأمین اجتماعی باید راهکارهای عادلانه‌تر و پایدار برای تأمین منابع بیمه‌ای ارائه دهند؛ از جمله مشارکت بیشتر کارفرمایان، مقابله با بیمه‌پردازی‌های صوری و ایجاد حمایت‌های ویژه برای کارگران فاقد ثبات شغلی.

وی همچنین خواستار توقف تصمیم‌گیری‌های یک‌جانبه و مشورت با نمایندگان صنفی کارگران در روند سیاست‌گذاری شد و تأکید کرد: افزایش دو برابری حق بیمه در شرایطی که کارگران از حداقل‌های معیشتی محروم‌اند، هیچ توجیه منطقی و انسانی ندارد.

دبیر اجرایی خانه کارگر میاندوآب در پایان از مسئولان سازمان تأمین اجتماعی خواست با توجه به وضعیت واقعی کارگران، در تصمیم‌گیری‌ها تجدیدنظر کرده و عدالت اجتماعی را رعایت کنند.

