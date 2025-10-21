مدیر عامل شرکت آب منطقه ای اصفهان:
نیروگاه سد زایندهرود از مدار تولید خارج شد
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای اصفهان با اعلام کاهش حجم مخزن سد زاینده رود از خروج نیروگاه سد زاینده رود از مدار تولید در تاریخ ۲۹ مهرماه ۱۴۰۴ خبر داد.
به گزارش ایلنا از اصفهان، حسن ساسانی اظهار کرد: سال گذشته در تاریخ هفتم بهمن ماه نیروگاه سد زاینده رود از مدار بهره برداری خارج شد و به عبارتی با توجه به شرایط مخزن سد زاینده رود در سالجاری خروج نیروگاه بیش از سه ماه زودتر از سال گذشته در حال وقوع است.
مدیر عامل شرکت آب منطقهای اصفهان افزود: با خروج نیروگاه سد زایندهرود تخلیه آب از دریچههای تخلیه تحتانی و با ترازی در حدود ۲۶ متر پایینتر آغاز میشود.
وی با اشاره به آخرین وضعیت بحرانی سد زایندهرود تا بیست و هشتم مهرماه سالجاری ادامه داد: ذخیره سد زایندهرود در حال حاضر ۱۵۲ میلیون مترمکعب است که در سال گذشته در چنین روزی ۲۵۴ میلیون مترمکعب بود و در بلندمدت ۶۵۰ میلیون متر مکعب بوده است.
ساسانی افزود: ذخیره کنونی نشاندهنده کاهش نگران کننده ۴۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته و کاهش ۷۶ درصدی نسبت به میانگین بلندمدت است. این موضوع لزوم توجه جدی به کاهش مصارف در ادامهی سال آبی تا شروع بارشها برای سه استان را مورد تاکید قرار میدهد.
مدیر عامل شرکت آب منطقهای اصفهان گفت: هم اکنون تنها حدود ۱۱ درصد از ظرفیت یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون مترمکعبی سد زایندهرود پر است و ۸۹ درصد مخزن این سد خالی است.
وی در پایان از تمامی مصرفکنندگان درخواست نمود که با کاهش مصرف، شرکت آب منطقهای را برای تداوم تامینِ آب شربِ با کیفیت یاری نمایند.