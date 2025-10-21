پیگیری مشکلات درمان کارگران با حضور نماینده مجلس و فعالان کارگری اصفهان

به گزارش خبرنگار ایلنا از اصفهان، از مواردی که در این جلسه به آن اشاره شد ساخت بیمارستان ملکی تأمین اجتماعی( میلاد) در منطقه شهید کشوری بود.

در این جلسه محمد ولی پور، رئیس بیمه آتیه سازان حافظ نیز حضور داشت و به مطالبات آتیه سازان از سازمان تأمین اجتماعی اشاره نمود و گفت: شرکت آتیه سازان حافظ، مبلغی در حدود 2 هزار میلیارد تومان از سازمان طلب دارد که متاسفانه با توجه به اینکه این استان به عنوانِ استان معین برای چهار استان همجوار معرفی شده است و از این استان ها نیز بیمه شدگان فراوانی به اصفهان مراجعه می‌کنند، شرکت آتیه سازان دیگر قادر به تامین نیاز درمانی بیمه شدگان این استان نخواهد بود.

مهدی طغیانی، نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی نیز با ابراز تاسف از وضعیت درمان استان گفت :تا این لحظه، هیچ گزارشی پیرامون این موضوع ها به من ارائه نشده بود.

طغیانی ابراز امیدواری نمود که در اولین فرصت جلسه ای با دکتر ترک، مدیر درمان تأمین اجتماعی استان خواهد داشت و پس از دریافت گزارشی کامل پیرامون موارد مطروحه، دیداری با آقای سالاری، رئیس سازمان تأمین اجتماعی خواهد داشت.

وی گفت: ایشان باید جوابگوی این موارد باشد و در غیر این صورت اینجانب با استفاده از ابزارهای قانونی نمایندگی مجلس و سوال از وزیر اقدامات لازم را انجام خواهم داد.

انتهای پیام/