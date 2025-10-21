پشت پرده مراکز زیبایی غیرمجاز در شیراز/ ۴ مرکز متخلف تعطیل شد

به گزارش ایلنا، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: در بررسی‌های انجام شده، مشخص شد در یکی از این مراکز، فردی بدون داشتن تخصص پزشکی، تنها با مدرک دیپلم اقدام به انجام تزریق چربی و عمل لیپوساکشن می‌کرد.

امین نیاکان افزود: همچنین در مرکز دیگری، فردی با مدرک دیپلم خدمات تزریق ژل و بوتاکس را به مراجعان ارائه می‌داد.

وی یادآور شد: در هر چهار مرکز تعطیل‌شده، اصول اولیه بهداشتی و استانداردهای ایمنی به‌طور جدی نقض شده بود و به هیچ وجه شرایط لازم برای خدمات پزشکی یا زیبایی را نداشتند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به خطرات جدی تزریق مواد زیبایی توسط افراد غیرمتخصص، از تمامی شهروندان خواست جهت هرگونه اقدام زیبایی، فقط به مراکز دارای مجوز معتبر وزارت بهداشت مراجعه کنند؛ زیرا مراجعه به مراکز غیرمجاز می‌تواند عوارض خطرناک و غیرقابل جبران برای سلامت افراد به همراه داشته باشد.

