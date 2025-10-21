معاون استاندار فارس مطرح کرد؛
نمیتوان با ابزارهای سنتی در جهان امروز قدرتنمایی کرد
معاون استاندار فارس با اشاره به جایگاه ویژه ایران در منطقه گفت: شان جغرافیایی و ژئوپلیتیک ایران موجب شده قدرتها همواره به کشور ما چشم طمع داشته باشند.
به گزارش ایلنا، حجت الله رضایی در نشست بررسی تاثیر چرخش دوباره تحریمها در میدان سیاست و اقتصاد که در تالار حکمت دانشگاه شیراز برگزار شد با اشاره به جایگاه ویژه ایران در منطقه گفت: شان جغرافیایی و ژئوپلیتیک ایران موجب شده قدرتها همواره به کشور ما چشم طمع داشته باشند.
رضایی افزود: نظام سیاسی مستقر در کشور ما یک نظام ایدئولوژیک است و هر دو شان ژئوپلیتیک و ایدئولوژیک موجب جلب توجه، طمع و تهدید قدرتها به ایران شده است.
وی ادامه داد: اقتدار نظام جمهوری اسلامی موجب کاهش نفوذ قدرتها و در راس آنها آمریکا در منطقه شده و لذا اگر امروز ما شاهد جنگ و تحریم هستیم، اینها به دلیل همان شان ژئوپلیتیک و شان ایدئولوژیک و نفوذ ما در منطقه خاورمیانه است.
وی، با تاکید بر اینکه برخی سوءمدیریتها را نیز نمیتوان نادیده گرفت، ادامه داد: وقتی تحریم باشیم، تورم و مشکلات اقتصادی خودنمایی میکند و امکان تجارت از طریق مبادی رسمی وجود ندارد.
معاون استاندار فارس گفت: تحریمها متوجه نهادها و بنگاههای مرتبط با سپاه از جمله قرارگاه خاتمالانبیاء شد، قرارگاهی که برای خودکفایی کشور از ظرفیتها و تجربیات جنگ در حوزههای مختلف استفاده میکند، همانگونه که نهادهای نظامی در کشورهای پیشرفته نیز در زمان صلح از ظرفیتهای نظامی خود به شکل پنهان یا آشکار استفاده میکنند و کشور ما هم از این قاعده مستثنی نیست.
رضایی، با بیان اینکه اگر کشوری امروز صاحب قدرت هوشمند نباشد در عرصه سیاسی بازنده است افزود: هر حکومت و حکمرانی دارای نظام اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی است و اگر حکومت نظام اقتصادی را مدیریت نکرد و به تورم، بیکاری و عدم سرمایهگذاری تبدیل شد، اینها در نظام اجتماعی در قالب بیکاری، طلاق، فقر، اعتیاد، خشونت و قتل خود را نشان میدهد و نظام اجتماعی دچار آسیبهای بسیاری میشود.
وی ادامه داد: وقتی نظام اقتصادی و نظام اجتماعی را نتوانیم مدیریت کنیم، در نظام فرهنگی خود را نشان میدهد و وای به حال جامعهای که نظام ارزشی و هنجارهای آن زیر سؤال برود و آنجاست که هویت فرهنگی از دست میرود و این باعث میشود در نظام سیاسی و امنیتی که از افتخارات ما هست نیز تعادل کشور از بین برود.
وی اظهار کرد: تحریمها و سوءمدیریتها را قبول داریم، اما نباید یکبعدی نگاه کنیم و باید همه ابعاد را ملاک قرار دهیم.
معاون استاندار فارس گفت: در دنیای امروز ماهیت قدرت، منابع قدرت و مؤلفههای قدرت دگرگون شده و نمیشود با ابزارها، زیرساختها، نظریهها و تئوریهای سنتی در عصر امروز قدرتنمایی کرد.
رضایی افزود: باید زیرساختهای سرمایه اجتماعی را فراهم کنیم، در بستر اجتماعی نمیشود با همه با قدرت قهری برخورد کرد، ما منکر وجود مشکلات نیستیم اما معتقدیم که نقد باید با اشرافیت کامل باشد.