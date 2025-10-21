قیمت طلا، سکه و ارز در بازار امروز سه شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۴

به گزارش ایلنا از رشت،قیمت طلا، سکه و ارز امروز سه شنبه ۲۹ مهر ماه ۱۴۰۴ در بازار با نرخ‌های زیر در حال داد و ستد است:

تمام سکه طرح جدید ۱۱۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان

تمام سکه طرح قدیم ۱۰۸ میلیون تومان

نیم سکه ۵۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان

ربع سکه ۳۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان

هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۰ میلیون و ۹۸۳ هزار تومان و هر دلار ۱۰۷ هزار و ۲۵۰ تومان و هر یورو ۱۲۴ هزار و ۷۸۰ تومان در بازار در حال معامله می‌باشد.

انتهای پیام/