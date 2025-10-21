رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان خبرداد:
دستگیری سارقان مسلح در عملیات غافلگیرانه پلیس آگاهی گلستان/ پایان فرار با پژوی بدون پلاک
رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان گلستان از دستگیری سه سارق مسلح که با خودروی پژو فاقد پلاک اقدام به سرقت از شهروندان میکردند، خبر داد.
به گزارش ایلنای گلستان، سرهنگ کارآگاه «امیرحسام» گفت: این افراد در چند مرحله با استفاده از خودرو بدون پلاک، اقدام به سرقت از شهروندان کرده و در یکی از موارد نیز برای فرار از صحنه جرم، به سمت مردم تیراندازی کرده بودند.
وی افزود: پس از تشکیل پرونده و انجام اقدامات اطلاعاتی گسترده، مشخص شد متهمان پس از ارتکاب جرایم خود به یکی از شهرستانهای همجوار متواری شدهاند. کارآگاهان اداره مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی استان و مامورین پلیس آگاهی گنبد کاووس با هماهنگی مقام قضایی، در عملیاتی غافلگیرانه و با اشراف اطلاعاتی دقیق، محل اختفای آنان را شناسایی و هر سه نفر را دستگیر کردند.
رئیس پلیس آگاهی استان خاطرنشان کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهمان، سلاح شکاری وینچستر که در جریان سرقتها استفاده شده بود، کشف و ضبط شد.
وی در پایان با اشاره به عزم جدی پلیس در برخورد با مجرمان و مخلان نظم و امنیت عمومی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده افراد مشکوک یا خودروهای بدون پلاک، موضوع را سریعاً از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.