دستگیری سارقان مسلح در عملیات غافلگیرانه پلیس آگاهی گلستان/ پایان فرار با پژوی بدون پلاک

به گزارش ایلنای گلستان، سرهنگ کارآگاه «امیرحسام» گفت: این افراد در چند مرحله با استفاده از خودرو بدون پلاک، اقدام به سرقت از شهروندان کرده و در یکی از موارد نیز برای فرار از صحنه جرم، به سمت مردم تیراندازی کرده بودند.

وی افزود: پس از تشکیل پرونده و انجام اقدامات اطلاعاتی گسترده، مشخص شد متهمان پس از ارتکاب جرایم خود به یکی از شهرستان‌های همجوار متواری شده‌اند. کارآگاهان اداره مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی استان و مامورین پلیس آگاهی گنبد کاووس با هماهنگی مقام قضایی، در عملیاتی غافلگیرانه و با اشراف اطلاعاتی دقیق، محل اختفای آنان را شناسایی و هر سه نفر را دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان خاطرنشان کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهمان، سلاح شکاری وینچستر که در جریان سرقت‌ها استفاده شده بود، کشف و ضبط شد.

وی در پایان با اشاره به عزم جدی پلیس در برخورد با مجرمان و مخلان نظم و امنیت عمومی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده افراد مشکوک یا خودروهای بدون پلاک، موضوع را سریعاً از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

