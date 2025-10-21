جلوگیری از سرگردانی ۱۷۰ دانش آموز گنبدکاووس با ورود دادستانی

به گزارش ایلنای گلستان، محمد ارمی گفت: به دلیل اختلاف بین آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان، با گذشت چند هفته از آغاز سال تحصیلی ۱۷۰ دانش آموز این هنرستان امکان حضور در کلاس درس نداشتند و از طرفی به علت گذشت مدتی از آغاز سال تحصیلی، ظرفیت بقیه هنرستان‌ها تکمیل بود و این دانش آموزان یا باید برخلاف میل‌شان تغییر رشته می‌دادند یا ترک تحصیل می‌کردند.

وی افزود: با درخواست خانواده‌های این دانش آموزان، دادستانی به این موضوع ورود و با حل اختلاف بین آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان بر سر مالکیت ساختمان این هنرستان، مانع از تغییر کاربری این بنای آموزشی شد و ۱۷۰ دانش آموز دختر این مدرسه، سر کلاس درس حاضر شدند و تحصیل خود را در همین هنرستان ادامه خواهند داد.

انتهای پیام/