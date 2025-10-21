خبرگزاری کار ایران
صبح امروز صورت گرفت؛

ادای احترام رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت به شهیدان گمنام در قزوین

کد خبر : 1703114
الیاس حضرتی رییس شورای اطلاع رسانی دولت پس از ورود به استانداری قزوین با حضور در مزار شهید گمنام واقع در محوطه این مجموعه، به مقام شامخ این شهید والامقام ادای احترام کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، الیاس حضرتی رییس شورای اطلاع رسانی دولت صبح امروز به همراه محمد نوذری استاندار قزوین، پس از ورود به استانداری قزوین، با حضور در مزار شهید گمنام واقع در محوطه این مجموعه، به مقام شامخ این شهید والامقام ادای احترام کرد. 

وی با قرائت فاتحه و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، شهیدان را پرچم‌داران عزت و استقلال کشور دانست و بر لزوم ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و ادامه راه ایثارگران و پاسداشت ارزش‌های انقلاب اسلامی تأکید کرد.

