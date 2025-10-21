رئیس قوه قضاییه در ایلام:
تأخیر در رسیدگی قضایی، تضییع حق مردم و مسئولیت شرعی دارد
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر ضرورت تسریع در رسیدگی به پروندهها و تکریم مراجعان گفت: اگر در ارجاع یا بررسی پروندهای تأخیر شود و حقی از کسی ضایع گردد، قضات و مدیران قضایی در برابر خداوند مسئولاند. وی افزود: خدمت صادقانه و بیمنت به مردم، بهترین عبادت در شرایط امروز است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از ایلام، غلامحسین محسنی اژه ای روز سهشنبه در جریان سفر به استان ایلام و در نشست با قضات و کارکنان دادگستری، با بیان اینکه مسئولان قضایی باید فرصت خدمت به مردم را مغتنم بشمارند، اظهار کرد: مردم دژ مستحکم و مطمئن در برابر دشمنان این سرزمیناند و امروز بهترین عبادت، خدمت خالصانه به این مردم شریف است.
وی با تأکید بر ضرورت برخورد نیکو و احترامآمیز با اربابرجوع افزود: مردم از ما توقع زیادی ندارند؛ تنها انتظارشان این است که دستگاه قضایی در برخورد با آنان خوشخلق و مؤدب باشد، کارشان را در کوتاهترین زمان ممکن انجام دهد و در فرآیند رسیدگی بر اساس عدالت و قانون عمل کند.
محسنیاژهای با اشاره به اینکه هرگونه تأخیر در ارجاع یا رسیدگی به پروندهها موجب تضییع حقوق مردم میشود، تصریح کرد: اگر گزارشی به دست ما برسد و در رسیدگی به آن تأخیر کنیم و در نتیجه، حقی از کسی ضایع شود، ضامن هستیم و باید در برابر خداوند پاسخگو باشیم. همچنین اگر رفتار ما به گونهای باشد که شاکی یا متهم نتواند دفاعیات خود را بیان کند، مسئولیت آن بر عهده ماست.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقض مکرر برخی کیفرخواستها در دادگاهها گفت: در صورت تکرار این موضوع، باید آسیبشناسی دقیق و جامعی انجام گیرد تا نقاط ضعف و ایرادهای موجود اصلاح شود.
وی با اشاره به برخی گلایههای مردم از نحوه رسیدگی به پروندهها تأکید کرد: دستگاه قضایی باید شنونده این گلایهها باشد و برای رفع آنها نهایت تلاش را بهکار گیرد.
پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، جواد شاهرخیان، معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضائیه، گزارشی از اقدامات انجامشده برای بهبود وضعیت معیشت قضات و کارکنان ارائه داد.
محسنیاژهای صبح امروز (سهشنبه) در رأس هیأتی عالیرتبه شامل معاونان و مسئولان ارشد دستگاه قضا از طریق فرودگاه شهدا وارد ایلام شد و مورد استقبال نماینده ولیفقیه، استاندار و رئیسکل دادگستری استان قرار گرفت.
در این سفر یکروزه، رئیس قوه قضائیه ضمن بررسی مسائل و مشکلات قضایی و حقوقی استان، در نشستهایی جداگانه با قضات، کارکنان، استادان، نخبگان و مردم دیدار و گفتوگو خواهد کرد و در جلسه شورای اداری استان نیز حضور مییابد.