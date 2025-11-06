ایلنا گزارش می دهد؛
پروژههای عمرانی فراموششده در آذربایجان غربی/ خاکخوردگی به جای بهرهبرداری
در حالی که بسیاری از پروژههای عمرانی در استان آذربایجان غربی سالهاست در انتظار تکمیل و بهرهبرداری هستند، اما بیبرنامگی، کمبود منابع مالی و ضعف در مدیریت و نظارت، این پروژهها را به نمادی از فرسایش سرمایه ملی و نارضایتی عمومی تبدیل کرده است. برخی از این طرحها بیش از سه دهه است که در انتظار افتتاح ماندهاند
به گزارش خبرنگار ایلنا، آذربایجان غربی با دارا بودن ظرفیتهای ژئوپلیتیکی، گردشگری، صنعتی و فرهنگی، سالهاست که نیازمند توسعه پایدار و اجرای زیرساختهای اساسی است. اما آنچه در سطح شهرهای این استان، بهویژه ارومیه، مشاهده میشود، پروژههای عمرانی متعددی است که یا بهطور کامل متوقف شدهاند یا با سرعتی بسیار کند، در حال اجرا هستند.
برخی از این پروژهها که از دهههای گذشته کلنگزنی شدهاند، نهتنها به مرحله بهرهبرداری نرسیدهاند، بلکه در مواردی به بحرانهای اجتماعی و زیستمحیطی جدید دامن زدهاند.
پروژههایی که حالا بیشتر به نماد "عمر تلفشده" شباهت دارند تا "توسعه" شهری.
ورزشگاه ۱۵ هزار نفری شهید باکری ارومیه
پروژهای که عملیات اجرایی آن از سال ۱۳۸۳ آغاز شد، اما پس از گذشت بیش از ۲۰ سال، هنوز به بهرهبرداری کامل نرسیده است. کمبود اعتبارات، معارضات ملکی و ضعف پیمانکار، از جمله عوامل تأخیر در تکمیل این ورزشگاه عنوان شدهاند.
مسجد امام حسین (ع) در شهرک بهداری ارومیه
با گذشت بیش از ۳۰ سال از آغاز ساخت، این پروژه مذهبی هنوز به سرانجام نرسیده است.
ساختمان هلالاحمر در فلکه جهاد ارومیه
نزدیک به یک دهه است که ساخت این ساختمان متوقف شده و به حال خود رها شده است.
هتل لاله ارومیه (نزدیک پل قویون)
یکی از طولانیترین پروژههای بخش خصوصی که بیش از سه دهه در بلاتکلیفی به سر میبرد و تاکنون هیچ اقدام مؤثری برای تکمیل آن صورت نگرفته است.
تقاطع غیرهمسطح آذربایجان
این پروژه ۱۱ ساله که عنوان بزرگترین پروژه عمران شهری استان را یدک میکشد، از سال ۱۳۹۳ کلید خورده و قرار بود ظرف ۱۲ ماه به بهرهبرداری برسد. اما با گذشت بیش از یک دهه، تنها وعدهها بهروزرسانی شده و تکمیل آن هنوز در هالهای از ابهام قرار دارد.
کلنگی که به افتتاح نرسید
بیمارستان ۶۰۰ تختخوابی آیتالله هاشمی رفسنجانی پروژهای که دوبار کلنگزنی شده اما هنوز عملیات اجرایی آن آغاز نشده است.این پروژه که قرار بود با جذب سرمایع گذاری های فرا استانی و خارجی عملیاتی شود و با تکمیل آن ارومیه به عنوان قطب گردشگری سلامت معرفی شود تاکنون بعد از گذشت ۸سال به سرانجام نرسیده است.
آزادراه ارومیه - تبریز
این آزاد راه که با هدف اتصال کلانشهرهای شمالغرب کشور، کاهش فاصله و توسعه گردشگری و حملونقل، کلنگ زنی شده ودر ۶ قطعه تعریف شده است. با وجود اجرای بخشهایی از این مسیر، قطعاتی همچنان بلاتکلیف هستند و قطعه سوم بین دو استان، حتی وارد فاز اجرایی نیز نشده است.
کارشناسان دلایل اصلی تاخیر در اجرا و به اتمام رساندن پروژه های عمرانی را تخصیص نیافتن بهموقع اعتبارات عمرانی,ضعف در نظارت و پاسخگویی نهادهای اجرایی, انتخاب پیمانکاران غیراستاندارد, نبود ضمانت اجرایی برای تکمیل پروژهها ونبود اولویتبندی شفاف در تخصیص منابع عنوان می کنند.
پروژههای نیمهتمام در اولویت اتمام هستند
حجت الاسلام سید سلمان ذاکر،نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، بیان کرد: پروژههای نیمهتمام عمرانی تنها به آذربایجان غربی محدود نیستند، بلکه در تمامی حوزههای توسعهای کشور مشاهده میشوند.
ذاکر با بیان اینکه طولانی شدن روند برخی پروژهها نباید بهعنوان ضعف تلقی شود، اظهار کرد: ماهیت پروژههای عمرانی ایجاب میکند که در بازه چندساله تکمیل شوند.
رییس مجمع نمایندگان شمالغرب کشور در ادامه از تخصیص اعتبارات لازم برای آزادراه ارومیه–تبریز خبر داد و افزود: این پروژه هماکنون در حال تکمیل است و با پیشرفت مناسبی در مسیر بهرهبرداری قرار دارد.
ذاکر با اشاره به تأثیر نوسانات ارزی و شرایط اقتصادی بر روند اجرای پروژهها تأکید کرد: باید با تأمین بهموقع اعتبارات، از طولانی شدن زمان اجرای طرحها جلوگیری کرد.
نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: طرحهایی که پیشرفت فیزیکی بیشتری دارند در اولویت تکمیل قرار گرفتهاند تا هرچه سریعتر به بهرهبرداری برسند.
وی همچنین گفت: به دلیل محدودیت منابع مالی، پروژه جدیدی آغاز نخواهد شد تا اعتبارات موجود صرف اتمام طرحهای نیمهتمام شود.
ذاکر همچنین از ادامه ساخت ورزشگاه ۱۵هزاررنفری شهید باکری ارومیه خبر داد و گفت: تعویض چمن زمین فوتبال این ورزشگاه به اتمام رسیده و بخش های دیگر نیز در حال تکمیل است که در آینده نزدیک شاهد بهره برداری خواهیم بود.
در پایان باید گفت:پروژههای نیمهتمام در آذربایجان غربی، آینهای از مدیریت ناکارآمد عمرانی در سالهای اخیر است. امید است که با ورود مسئولان ارشد کشور، نظارت دقیقتر دستگاههای قضایی، رسانهها و همچنین پیگیری نمایندگان استان در مجلس، این پروژهها از فهرست خاکخوردهها خارج و به مسیر بهرهبرداری وارد شوند تا مردم طعم واقعی توسعه را بچشند.