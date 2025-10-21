ترافیک بزرگراه مشهد-چناران نیمه سنگین است

به گزارش ایلنا، سرهنگ حسین میش‌مست روز سه‌شنبه افزود: همچنین ترافیک صبحگاهی در آزادراه شهید شوشتری پرحجم و روان است و وضعیت جوی نیز در برخی جاده‌های استان نیمه ابری است.

وی اضافه کرد: دیروز همچنین ۴۲۸ دستگاه وسیله نقلیه حادثه‌ساز در جاده‌های استان توقیف و به پارکینگ منتقل شد و ۴۵۰ وسیله نقلیه متخلف نیز به صورت ساعتی توقیف شد.

رییس پلیس راه خراسان رضوی ادامه داد: خوشبختانه دیروز تصادف منجر به فوت روی نداد اما به دلیل وقوع سه فقره تصادف جرحی پنج نفر مصدوم و به مراکز درمانی منتقل شدند.

به گزارش ایلنا، خراسان رضوی با پنج هزار و ۲۰۰ کیلومتر راه آسفالته اصلی و فرعی، هفت هزار و ۶۰۰ کیلومتر راه آسفالته روستایی و هفت هزار و ۷۶۰ کیلومتر راه غیر آسفالته از نظر طول راه‌ها جایگاه دوم کشور را به خود اختصاص داده است.​