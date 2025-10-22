زنگ خطر بحران بی آبی برای اصفهان/ تنها ۴۵ روز تا بحران آب شرب در استان فرصت باقیست

محمد نورصالحی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، بیان کرد: با توجه به تداوم خشکسالی ها‌و کاهش بارندگی اصفهان با تهدیدی جدی در حوزه آب شرب مواجه است، تهدیدی که نه‌تنها شهر اصفهان، بلکه مناطق گسترده‌ای از فلات مرکزی ایران را درگیر کرده است.

نورصالحی، نسبت به کاهش شدید ذخایر سد زاینده‌رود و تبعات آن هشدار داد و گفت: اگر روند کاهش ذخیره سد ادامه یابد، تا ۴۵ روز آینده، تأمین آب شرب شهروندان نیز با مشکل مواجه خواهد شد.

به گفته وی، در حال حاضر ورودی آب به سد زاینده‌رود حدود ۶ متر مکعب بر ثانیه و خروجی آن حدود ۲۸ تا ۳۰ متر مکعب بر ثانیه است.

نورصالحی افزود:برای رسیدن حداقل ۱۲ متر مکعب بر ثانیه به تصفیه‌خانه آب شرب اصفهان، باید حدود ۳۰ متر مکعب در ثانیه از سد رهاسازی شود، اما بین ۱۵ تا ۱۸ متر مکعب آن در طول مسیر، به‌صورت مجاز یا غیرمجاز برداشت می‌شود.

آب شرب مردم در معرض خطر است

نورصالحی با اشاره به اینکه بیش از پنج میلیون نفر در استان‌های اصفهان، یزد، چهارمحال و بختیاری و قم از زاینده‌رود برای شرب، صنعت و کشاورزی بهره‌مند می‌شوند، گفت: الان دیگر بحث بحران کشاورزی یا صنعت نیست، بلکه آب شرب مردم در معرض خطر است. باید برداشت‌های غیرشرب فوراً متوقف شود.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان، با اشاره به ابعاد محیط‌زیستی بحران کم‌آبی در فلات مرکزی ایران، خشک شدن کامل تالاب بین‌المللی گاوخونی را از پیامدهای مستقیم قطع جریان زاینده‌رود دانست و گفت: بی‌توجهی به حق‌آبه محیط‌زیست می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری به اکوسیستم منطقه وارد کند.

وی با استناد به طومار تاریخی شیخ بهایی گفت: مطابق این سند رسمی که حدود ۴۰۰ سال پیش تنظیم شده، نه‌تنها شهرها، روستاها و مزارع بلکه خود رودخانه و تالاب گاوخونی نیز دارای حق‌آبه مشخص هستند. این بدان معناست که محیط زیست هم باید در اولویت تخصیص منابع آبی قرار گیرد.

احتمال جیره‌بندی آب شرب در اصفهان

رئیس شورای شهر اصفهان با هشدار نسبت به احتمال جیره‌بندی آب شرب در آینده گفت: قبل از آن‌که بحران جیره‌بندی آب در شهرهای مختلف رقم بخورد، لازم است مسئولان کشوری و استانی به‌فوریت برداشت‌های غیرشرب، به‌ویژه در بخش‌های کشاورزی و صنعتی، را محدود یا متوقف کنند.

رئیس شورای شهر اصفهان تأخیر در اجرای طرح‌های انتقال آب به حوضه زاینده‌رود را از عوامل اصلی بحران کنونی دانست و افزود: طرح‌هایی مانند کوهرنگ ۳، به‌رغم مصوبات رسمی و قانونی، طی بیش از ۲۰ سال با کندی اجرا شده‌اند. اگر این طرح‌ها به موقع اجرا می‌شدند، امروز شاهد این وضعیت نبودیم.

وی خواستار تسریع در اجرای پروژه‌های مهمی چون تونل کوهرنگ، پروژه ماندگار انتقال آب از جنوب استان به زاینده‌رود و سایر طرح‌های مصوب تأمین آب فلات مرکزی شد و افزود: وزارت نیرو باید با جدیت بیشتری به این مسئله ورود کند.

فرونشست زمین و تهدید آثار تاریخی

نورصالحی همچنین با اشاره به افزایش برداشت از منابع زیرزمینی در پی خشکی زاینده‌رود گفت:دشت اصفهان حدود ۱۲ میلیارد متر مکعب از منابع آبی زیرزمینی‌اش را از دست داده و این باعث فرونشست زمین شده است. در برخی مناطق شمال اصفهان، نرخ فرونشست از حد استاندارد فراتر رفته است.

به گفته رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان، رودخانه زاینده‌رود در چهار سال گذشته تنها ۱۷۶ روز آب داشته و این مسأله موجب افزایش شدید برداشت از منابع آب زیرزمینی شده است همین موضوع به یکی از عوامل اصلی فرونشست زمین در دشت اصفهان تبدیل شده است.

برخی مدارس در شمال اصفهان تخلیه شده‌اند تا از خطرات احتمالی دور بمانند

وی با بیان اینکه، برخی مدارس در شمال اصفهان تخلیه شده‌اند تا از خطرات احتمالی دور بمانند گفت: اگر این روند ادامه یابد، آثار تاریخی اصفهان که برخی از آن‌ها قدمتی چند صد ساله دارند نیز در معرض تهدید جدی قرار خواهند گرفت.

وی با تأکید بر لزوم تغییر الگوی کشت وصنایع مستقر در استان گفت: کشت‌های پرآب باید متوقف شود. صنایع آب‌بر نباید در اصفهان بمانند. راه نجات، کشاورزی گلخانه‌ای و بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوین با مصرف آب پایین است.

نورصالحی تأکید کرد:خواسته مردم اصفهان در این بحران تنها رعایت قانون و مصوبات شورای عالی آب کشور که در ادوار گذشته نادیده گرفته شده و تأمین حق‌آبه زیست‌محیطی زاینده‌رود است.

