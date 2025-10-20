به گزارش ایلنا از اصفهان، روابط‌عمومی شرکت گاز اصفهان اعلام کرد: به اطلاع شهروندان گرامی شهر اصفهان می‌رساند به علت تعمیرات شبکه، جریان گاز خیابان ابن‌سینا و کوچه‌های بابا قاسم، میرزا امین، شهید مصطفوی، امام‌جمعه، میر علاءالدین، مسجد آقانور، شهید علی عروجی و کلیه بن‌بست‌های منتهی به آن در روز سه‌شنبه مورخ 29 مهرماه از ساعت 08:00 صبح لغایت 24:00 همان روز قطع خواهد شد.

ضمن تشکر از مساعدت و همراهی مشترکین، تقاضا می‌شود در این مدت شیرهای وسایل گازسوز خود را بسته نگه دارند.

