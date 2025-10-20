پرداخت ۳۰ میلیارد ریال تسهیلات قرضالحسنه کمیته امداد توسط بانک کشاورزی خوزستان
مدیر شعب بانک کشاورزی خوزستان از پرداخت ۳۰ میلیارد ریال تسهیلات قرضالحسنه به مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ خبر داد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، جهانپور معماریان، مدیر شعب بانک کشاورزی استان خوزستان گفت: شعب این بانک در استان طی ششماهه نخست سال ۱۴۰۴ مبلغ ۳۰ میلیارد ریال تسهیلات قرضالحسنه به متقاضیان معرفیشده از سوی کمیته امداد امام خمینی (ره) پرداخت کردهاند.
وی با بیان اینکه پرداخت این تسهیلات در راستای حمایت از مددجویان و تسهیل امور معیشتی آنان صورت گرفته است، افزود: ارائه تسهیلات قرضالحسنه به مددجویان کمیته امداد برای بانک کشاورزی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
معماریان تصریح کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان شهریورماه، تسهیلات مذکور به ۲۹ نفر از متقاضیان واجد شرایط در استان خوزستان پرداخت شده است.