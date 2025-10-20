به گزارش ایلنا از خوزستان، جهانپور معماریان، مدیر شعب بانک کشاورزی استان خوزستان گفت: شعب این بانک در استان طی شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ مبلغ ۳۰ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه به متقاضیان معرفی‌شده از سوی کمیته امداد امام خمینی (ره) پرداخت کرده‌اند.

وی با بیان اینکه پرداخت این تسهیلات در راستای حمایت از مددجویان و تسهیل امور معیشتی آنان صورت گرفته است، افزود: ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه به مددجویان کمیته امداد برای بانک کشاورزی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

معماریان تصریح کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان شهریورماه، تسهیلات مذکور به ۲۹ نفر از متقاضیان واجد شرایط در استان خوزستان پرداخت شده است.

انتهای پیام/