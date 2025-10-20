خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

خودنمایی پاییز در آذربایجان غربی/باد و باران در راه است

خودنمایی پاییز در آذربایجان غربی/باد و باران در راه است
کد خبر : 1702769
لینک کوتاه کپی شد.

رییس اداره پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی گفت: از روز سه شنبه بارش‌های رگباری همراه با تند بادهای لحظه‌ای استان را فرا می‌گیرد و لازم است کشاورزان و سایر ساکنان منطقه هشدارهای هواشناسی را جدی بگیرند.

به گزارش ایلنا،مهدی صابری،بیان کرد: پیرو هشدار سطح زرد شماره ۳۲ و با توجه به تشدید فعالیت سامانه بارشی، وضعیت جوی استان برای روز سه شنبه همراه با رگبار متناوب باران و رعدوبرق و با وزش باد شدید است.

وی اظهار کرد: در مناطق مستعد بارش تگرگ، تند باد لحظه‌ای و گرد و خاک پیش بینی شده و منطقه اثر نیمه شمالی استان بوده که تا روز چهارشنبه اثرات مخاطره در منطقه از جمله آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن رودخانه‌ها و مسیل‌ها، برخورد صاعقه، خسارت به سازه‌های سبک در اثر تند باد لحظه‌ای، گردوخاک، بارش برف در ارتفاعات و کاهش دید در جاده‌های کوهستانی و گردنه‌ها پایدار است.

صابری توصیه کرد: آمادگی دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران، خودداری از تردد و اتراق در حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها و فعالیت‌های کوهنوردی، اجتناب از سفرهای غیر ضرور و احتیاط در ترددهای شهری و جاده‌ای، پاکسازی دهانه پل‌ها و لایروبی کانال‌ها و آب‌روها، اطمینان از استحکام سازه های موقت و تابلوهای تبلیغاتی به سبب وزش باد گاهی شدید و توجه به توصیه‌های کارشناسان جهاد کشاورزی از ضروریات برای کاهش خسارت‌های احتمالی است.

وی با بیان اینکه سردترین شهر استان در شبانه روز گذشته چالدران با دمای مثبت سه درجه سانتی گراد بالای صفر بوده است اظهار کرد: گرم‌ترین نقطه استان نیز شهرستان میاندواب با مثبت 27 درجه سانتی گراد بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ