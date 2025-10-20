درخواست خانه مطبوعات قزوین برای رسیدگی فوری به توهین سرمربی فجرسپاسی

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، در روزگاری که خبرنگاران، با دلی روشن و رسالتی آگاهانه، در خط مقدم اطلاع‌رسانی صادقانه گام برمی‌دارند، هرگونه بی‌احترامی به این قشر فرهیخته، در هر سطح و مقامی که باشد، نه تنها توهین به یک فرد، بلکه اهانتی آشکار به آزادی بیان، اخلاق حرفه‌ای و شأن رسانه در جامعه است.

خانه مطبوعات استان قزوین با تأسف عمیق از اظهارات توهین‌آمیز آقای پیروز قربانی، سرمربی تیم فوتبال فجر سپاسی شیراز، در نشست خبری پس از دیدار با تیم شمس آذر، این رفتار غیر حرفه‌ای و غیر اخلاقی را مغایر با آزادی بیان و شأن رسانه می داند.

گفتارهایی که در شأن یک مجموعه ورزشی نیست و با اصالت فرهنگ پهلوانی و روح جوانمردی که ریشه در تاریخ ورزش این سرزمین دارد، هیچ سنخیتی ندارد.

اصحاب رسانه، چشم بینای مردم‌اند و مأموریت آنان روشن‌گری است نه جدال. برخورد تند با پرسش خبرنگاران، نه از منش ورزشکارانه که از کم‌ظرفیتی در برابر پرسشگری برمی‌خیزد؛ امری که در هیچ قاعده اخلاقی و ورزشی پذیرفتنی نیست.

خانه مطبوعات قزوین ضمن تأکید بر لزوم حفظ حرمت خبرنگاران، از اداره‌کل ورزش و جوانان استان، اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و هیأت فوتبال استان قزوین و فدراسیون فوتبال قاطعانه می‌خواهد تا نسبت به این رفتار خارج از عرف حرفه‌ای و شأن رسانه، بررسی، تذکر و تصمیم لازم را در چارچوب مقررات و حقوق اصحاب رسانه اتخاذ کنند.

رسانه، زبان مردم است؛ بی‌احترامی به آن، بی‌احترامی به وجدان عمومی جامعه است و خانه مطبوعات استان قزوین، در کنار خبرنگاران، ایستاده و پیگیر صیانت از شأن قلم و کرامت اهالی خبر خواهد بود.

انتهای پیام/