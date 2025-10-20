خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دبیر اجرایی خانه کارگر آذربایجان شرقی:

توانمندسازی و آموزش زنان کارگر، گامی به‌ سوی عدالت کارگری است

توانمندسازی و آموزش زنان کارگر، گامی به‌ سوی عدالت کارگری است
کد خبر : 1702564
لینک کوتاه کپی شد.

دبیر اجرایی خانه کارگر آذربایجان شرقی با تأکید بر نقش مهم اتحادیه سراسری زنان کارگر، بر لزوم ارتقای آگاهی، آموزش مهارتی و توانمندسازی زنان در حوزه کار تأکید کرد و گفت: تبدیل شدن صدای زنان کارگر به سیاست‌های اجرایی، از اهداف مهم این اتحادیه است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کریم صادق‌زاده، در مراسم معارفه دبیر اتحادیه زنان کارگر آذربلیجان غربی با اشاره به اهمیت نقش‌آفرینی زنان در عرصه‌های مختلف کارگری، اظهار کرد: هموارسازی مسیر اشتغال و فعالیت زنان کارگر یکی از وظایف اصلی اتحادیه زنان کارگر است و این اتحادیه مأموریت دارد تا صدای زنان کارگر را در فرایند سیاست‌گذاری‌ها نمایندگی کند.

وی با بیان اینکه توانمندسازی و ارتقای آگاهی زنان در دستور کار این اتحادیه قرار دارد، افزود: گسترش آموزش‌های مهارتی و فراهم کردن بستر مناسب برای مشارکت فعال زنان در مسائل کارگری، گامی مهم در جهت تحقق عدالت در حوزه کار است.

صادق‌زاده در ادامه با اشاره به حضور رو‌به‌افزایش زنان کارگر در عرصه‌های فرهنگی و سیاسی، این روند را نشانه‌ای از رشد و بلوغ فکری جامعه زنان کارگر دانست و تأکید کرد: زنان امروز نه‌تنها در محیط‌های کاری بلکه در حوزه‌های تصمیم‌سازی و فرهنگ‌سازی نیز نقش‌آفرین هستند و باید مورد حمایت قرار گیرند.

وی در پایان خاطرنشان کرد:برای رسیدن به عدالت اجتماعی در حوزه کار، باید فرصت‌های برابر، آموزش‌های حرفه‌ای و سیاست‌گذاری‌های جامع برای زنان کارگر در اولویت قرار گیرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ