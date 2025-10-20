توانمندسازی و آموزش زنان کارگر، گامی به‌ سوی عدالت کارگری است

به گزارش خبرنگار ایلنا، کریم صادق‌زاده، در مراسم معارفه دبیر اتحادیه زنان کارگر آذربلیجان غربی با اشاره به اهمیت نقش‌آفرینی زنان در عرصه‌های مختلف کارگری، اظهار کرد: هموارسازی مسیر اشتغال و فعالیت زنان کارگر یکی از وظایف اصلی اتحادیه زنان کارگر است و این اتحادیه مأموریت دارد تا صدای زنان کارگر را در فرایند سیاست‌گذاری‌ها نمایندگی کند.

وی با بیان اینکه توانمندسازی و ارتقای آگاهی زنان در دستور کار این اتحادیه قرار دارد، افزود: گسترش آموزش‌های مهارتی و فراهم کردن بستر مناسب برای مشارکت فعال زنان در مسائل کارگری، گامی مهم در جهت تحقق عدالت در حوزه کار است.

صادق‌زاده در ادامه با اشاره به حضور رو‌به‌افزایش زنان کارگر در عرصه‌های فرهنگی و سیاسی، این روند را نشانه‌ای از رشد و بلوغ فکری جامعه زنان کارگر دانست و تأکید کرد: زنان امروز نه‌تنها در محیط‌های کاری بلکه در حوزه‌های تصمیم‌سازی و فرهنگ‌سازی نیز نقش‌آفرین هستند و باید مورد حمایت قرار گیرند.

وی در پایان خاطرنشان کرد:برای رسیدن به عدالت اجتماعی در حوزه کار، باید فرصت‌های برابر، آموزش‌های حرفه‌ای و سیاست‌گذاری‌های جامع برای زنان کارگر در اولویت قرار گیرد.

