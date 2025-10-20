مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان خبرداد؛
وصول بیش از ۶ هزار و ۲۹۳ میلیارد ریال از مطالبات بانکها در فارس
مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس از وصول نزدیک به ۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال از مطالبات بانکهای دولتی و خصوصی در این استان از ابتدای سال جاری خبر داد.
به گزارش ایلنا، محمد نخعی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، مبلغی بالغ بر ۶ هزار و ۲۹۳ میلیارد و ۸۰۵ میلیون و ۷۵۷ هزار و ۳۷۴ ریال از مطالبات معوقه بانکها در استان فارس وصول شده است.
وی افزود: از این میزان، سهم وصول مطالبات بانکهای دولتی بالغ بر ۲ هزار و ۷۲۰ میلیارد ریال و سهم بانکهای خصوصی بیش از ۳ هزار و ۵۷۰ میلیارد ریال بوده است.
مدیرکل ثبت فارس با تأکید بر لزوم صیانت از حقوق بیتالمال تصریح کرد: دفاع از حقوق عمومی و بیتالمال ایجاب میکند با جدیت هرچه بیشتر، از ظرفیت کارشناسان مجرب استفاده کرده و با اجرای مطلوب فرامین و دستورالعملهای سازمانی، زمینه تسریع و تسهیل در استیفای حقوق ذینفعان را در دستور کار قرار دهیم.
نخعی در ادامه اظهار داشت: نقش ادارات ثبت در ارائه خدمات گسترده به مراجعان، تحقق درآمدهای عمومی، وصول مطالبات بانکها و همچنین کاهش حجم ورودی پروندهها به محاکم قضایی بسیار حائز اهمیت است.
وی تأکید کرد: جایگاه ادارات ثبت در کاهش بار کاری دستگاه قضایی و تسهیل روند وصول مطالبات، ضرورت تبیین بیش از پیش گستره خدمات این مجموعه در سطح جامعه را آشکار میسازد.