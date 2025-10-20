مدیر خدمات حمایتی کشاورزی استان خبر داد؛
توزیع نهادههای کشاورزی در تعطیلات برای حمایت از کشاورزان
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین گفت: در راستای حمایت از بهرهبرداران بخش کشاورزی و تسریع در تأمین نهادهها در آغاز سال زراعی جدید، توزیع نهادههای کشاورزی در استان قزوین حتی در روزهای تعطیل نیز ادامه یافت. همزمان با این روند، فعالیت 28 کارگزاری تحت نظارت میدانی قرار گرفت که طی آن یک عاملیت تعلیق و دو کارگزاری اخطار کتبی دریافت کردند.
به گزارش ایلنا از قزوین، عباس رسولی در این رابطه گفت: در راستای تشدید نظارتها و پایش مستمر فعالیت عاملین توزیع کود، اکیپهای تخصصی این شرکت به همراه نماینده حراست و کارشناس تولیدات بهبود گیاهی، از 28 کارگزاری در سطح استان بازدید بهعمل آوردند.
وی افزود: در نتیجه این بازرسیها، دو کارگزاری اخطار کتبی دریافت کردند و فعالیت یک عاملیت در شهرستان آبیک به مدت یک ماه تعلیق شد. همچنین موجودی واقعی انبارها با اطلاعات ثبتشده در سامانه پایش تطبیق داده و نکات مرتبط با صدور حوالههای الکترونیکی و ایمنی انبارها به کارگزاران یادآوری شد.
رسولی با اشاره به اهمیت حمایت بهموقع از بهرهبرداران بخش کشاورزی تصریح کرد: با توجه به آغاز سال زراعی جدید و لزوم تسریع در تأمین نهادههای مورد نیاز کشاورزان، ارسال و توزیع نهادهها در روزهای پنجشنبه و جمعه ماه مهر نیز بدون وقفه ادامه یافت تا روند خدمترسانی حتی در ایام تعطیل متوقف نشود.
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین خاطرنشان کرد: پایش مستمر انبارها از مبدأ تا مقصد و جلوگیری از ورود نهادههای ناسالم به چرخه تولید، از مهمترین اولویتهای این شرکت است و این روند با جدیت ادامه خواهد داشت.