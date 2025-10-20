خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیر خدمات‌ حمایتی کشاورزی استان خبر داد؛

توزیع نهاده‌های کشاورزی در تعطیلات برای حمایت از کشاورزان

توزیع نهاده‌های کشاورزی در تعطیلات برای حمایت از کشاورزان
کد خبر : 1702497
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین گفت: در راستای حمایت از بهره‌برداران بخش کشاورزی و تسریع در تأمین نهاده‌ها در آغاز سال زراعی جدید، توزیع نهاده‌های کشاورزی در استان قزوین حتی در روزهای تعطیل نیز ادامه یافت. همزمان با این روند، فعالیت 28 کارگزاری تحت نظارت میدانی قرار گرفت که طی آن یک عاملیت تعلیق و دو کارگزاری اخطار کتبی دریافت کردند.

به گزارش ایلنا از قزوین، عباس رسولی در این رابطه گفت: در راستای تشدید نظارت‌ها و پایش مستمر فعالیت عاملین توزیع کود، اکیپ‌های تخصصی این شرکت به همراه نماینده حراست و کارشناس تولیدات بهبود گیاهی، از 28 کارگزاری در سطح استان بازدید به‌عمل آوردند.

وی افزود: در نتیجه این بازرسی‌ها، دو کارگزاری اخطار کتبی دریافت کردند و فعالیت یک عاملیت در شهرستان آبیک به مدت یک ماه تعلیق شد. همچنین موجودی واقعی انبارها با اطلاعات ثبت‌شده در سامانه پایش تطبیق داده و نکات مرتبط با صدور حواله‌های الکترونیکی و ایمنی انبارها به کارگزاران یادآوری شد.

رسولی با اشاره به اهمیت حمایت به‌موقع از بهره‌برداران بخش کشاورزی تصریح کرد: با توجه به آغاز سال زراعی جدید و لزوم تسریع در تأمین نهاده‌های مورد نیاز کشاورزان، ارسال و توزیع نهاده‌ها در روزهای پنج‌شنبه و جمعه ماه مهر نیز بدون وقفه ادامه یافت تا روند خدمت‌رسانی حتی در ایام تعطیل متوقف نشود.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین خاطرنشان کرد: پایش مستمر انبارها از مبدأ تا مقصد و جلوگیری از ورود نهاده‌های ناسالم به چرخه تولید، از مهم‌ترین اولویت‌های این شرکت است و این روند با جدیت ادامه خواهد داشت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ