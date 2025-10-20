به گزارش ایلنا از قزوین، عباس رسولی در این رابطه گفت: در راستای تشدید نظارت‌ها و پایش مستمر فعالیت عاملین توزیع کود، اکیپ‌های تخصصی این شرکت به همراه نماینده حراست و کارشناس تولیدات بهبود گیاهی، از 28 کارگزاری در سطح استان بازدید به‌عمل آوردند.

وی افزود: در نتیجه این بازرسی‌ها، دو کارگزاری اخطار کتبی دریافت کردند و فعالیت یک عاملیت در شهرستان آبیک به مدت یک ماه تعلیق شد. همچنین موجودی واقعی انبارها با اطلاعات ثبت‌شده در سامانه پایش تطبیق داده و نکات مرتبط با صدور حواله‌های الکترونیکی و ایمنی انبارها به کارگزاران یادآوری شد.

رسولی با اشاره به اهمیت حمایت به‌موقع از بهره‌برداران بخش کشاورزی تصریح کرد: با توجه به آغاز سال زراعی جدید و لزوم تسریع در تأمین نهاده‌های مورد نیاز کشاورزان، ارسال و توزیع نهاده‌ها در روزهای پنج‌شنبه و جمعه ماه مهر نیز بدون وقفه ادامه یافت تا روند خدمت‌رسانی حتی در ایام تعطیل متوقف نشود.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین خاطرنشان کرد: پایش مستمر انبارها از مبدأ تا مقصد و جلوگیری از ورود نهاده‌های ناسالم به چرخه تولید، از مهم‌ترین اولویت‌های این شرکت است و این روند با جدیت ادامه خواهد داشت.

