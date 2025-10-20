مهدی علیزاده مهاجر در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، افزود: در این بازه زمانی تعداد مصدومین ناشی از حوادث کار در این استان به 384 نفر رسیده است. این در حالی است که این شاخص در مدت مشابه سال گذشته 364 نفر بوده و افزایش 5 درصدی را در این حوزه نشان می‌دهد. از تعداد 384 مصدوم در مدت یاد شده، 27 نفر زن و 357 نفر مرد بوده‌اند. این شاخص در مدت مشابه سال گذشته 364 نفر مصدوم شامل 24 زن و 340 مرد بوده است.

وی به روند افزایشی بروز حوادث کار در استان مرکزی اشاره کرده و ادامه داد: افزایش آمار فوتی‌ها و مصدومان ناشی از حوادث کار در سال جاری نسبت به سال گذشته، نشان می‌دهد که محیط‌های کاری این استان همچنان نیازمند بهبود و افزایش نظارت هستند تا سلامت و امنیت کارگران حفظ شود. بر این اساس نیاز به توجه ویژه به مسائل ایمنی و بهداشت محیط کار بیش از پیش احساس می‌شود تا از وقوع چنین حوادثی جلوگیری شود.

ضرورت آموزش‌های لازم برای پیشگیری و کاهش حوادث محیط‌های کاری

مدیرکل پزشکی قانونی استان مرکزی اظهار داشت: با توجه به صنعتی بودن این استان، آموزش‌های لازم برای پیشگیری و کاهش حوادث در محیط‌های کاری ضروری است و باید به شکل جدی‌تر پیگیری شود. این موضوع به کاهش آسیب‌های جسمی و حتی جانی کمک می‌کند. رعایت اصول ایمنی و استفاده از تجهیزات حفاظتی مناسب در محل کار نقش مهمی در کاهش حوادث کار دارد. در این راستا کارفرمایان موظف به فراهم کردن این شرایط برای کارکنان خود هستند.

علیزاده مهاجر به نقش پزشکی قانونی در حوزه بررسی علل و عوامل بروز حوادث کار در محیط‌های کارگاهی و واحدهای تولیدی و صنعتی استان مرکزی اشاره کرده و در این خصوص تصریح کرد: پزشکی قانونی در بررسی علل، عوامل و چگونگی وقوع حوادث کار نقش مهمی را بر عهده دارد. نتایج بررسی‌ها در حوزه حوادث کار می‌تواند به بهبود شرایط کاری و تدوین سیاست‌های پیشگیرانه در این حوزه کمک کند و در کاهش حوادث کار نقش‌آفرین باشد.

انتهای پیام/