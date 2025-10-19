به گزارش ایلنا از خوزستان، یاسین افرا امروز یکشنبه اظهار کرد: این سانحه در محدوده جاده امام جعفر صادق(ع)، کیلومتر ۳۰ به وقوع پیوست. گزارش تصادف به مرکز ارتباطات ۱۱۵ اطلاع داده شد که ضمن فعال‌سازی مرکز هدایت عملیات بحران (EOC) دانشگاه، بلافاصله پنج دستگاه آمبولانس از نزدیک‌ترین پایگاه‌های اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شدند.

وی افزود: پس از حضور عوامل اورژانس در صحنه حادثه، متأسفانه ۶ نفر از سرنشینان خودروها در صحنه جان خود را از دست دادند.

افرا گفت: جان‌باختگان شامل دو مرد ۳۶ و ۴۵ ساله (تبعه عراق)، یک مرد ۳۵ ساله ایرانی، یک خانم حدوداً ۴۰ ساله ایرانی و یک خانم ۳۰ ساله به همراه دختر ۶ ساله (هر دو تبعه عراق) بودند.

وی افزود: در این سانحه همچنین یک پسر بچه ۶ ساله به‌شدت مصدوم شد که پس از انجام اقدامات درمانی اولیه توسط تکنسین‌های اورژانس، جهت ادامه درمان به بیمارستان حضرت ولی‌عصر(عج) خرمشهر منتقل شده و اکنون تحت اقدامات پیشرفته درمانی قرار دارد.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه در پایان با ابراز تأسف از وقوع این حادثه و تسلیت به خانواده‌های جان‌باختگان، بر لزوم رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از سبقت غیرمجاز و توجه به قوانین راهنمایی و رانندگی تأکید کرد و گفت: بی‌احتیاطی و خستگی راننده همچنان از عوامل اصلی بروز تصادفات مرگبار در جاده‌های منطقه است.

