ایجاد ارزش افزوده در زرشک از طریق توسعه صنایع فرآوری مورد تأکید است

استاندار خراسان جنوبی گفت: ایجاد ارزش افزوده در زرشک از طریق توسعه صنایع فرآوری مورد تأکید است.

به گزارش ایلنا، سیدمحمدرضا هاشمی روز یکشنبه در آیین شکرگزاری برداشت زرشک در برکوک، از افزایش قیمت زرشک خبر داد و گفت: کف قیمت زرشک تازه از ۳۰-۴۰ هزار تومان سال گذشته به بالای ۱۰۰ هزار تومان در سال جاری رسیده است.

به گفته وی؛ این افزایش قیمت، نتیجه هم افزایی نماینده و مدیران است که جای تشکر دارد.

وی با اشاره به سختی برداشت محصول زرشک، تصریح کرد: درآمد کشاورزان به نسبت کار سختی که انجام می دهند، رضایت بخش نیست به همین دلیل ما به دنبال بهبود شرایط موجود هستیم.

استاندار بر ضرورت حذف واسطه ها و دلالان تأکید کرد و گفت: ما باید به دنبال ایجاد ارزش افزوده از طریق توسعه صنایع فرآوری زرشک باشیم.

هاشمی با اشاره به اقدامات در دستور کار استان در راستای ایجاد ارزش افزوده در زرشک، اظهار داشت: تلاش بر این است که همین امسال، نمایشگاهی به منظور عرضه زرشک و زعفران استان در تهران داشته باشیم.

وی در ابتدای صحبت هایش، از آیین شکرگزاری برداشت زرشک به عنوان یکی از بهترین جلسات خود در طوی یک سال گذشته یاد کرد.

به گفته وی؛ اهتمام مردم برکوک در کمک به اعتاب مقدسه، قابل تقدیر است.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
